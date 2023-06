Completati altri interventi sul territorio calcesano a favore della mobilità lenta

Scritto da admin• 12:25 pm• Calci, Attualità, Tutti

CALCI – Si è concluso in queste settimane un altro lotto degli interventi voluti dall’amministrazione comunale per migliorare, razionalizzare e valorizzare alcuni percorsi pedonali. In questo caso si è intervenuti per raccordare le aree tra il centro del paese, l’area della Certosa e gli abitati di San Piero e La Corte.

Ma tracciando un bilancio complessivo, relativo all’impegno nei mandati dell’attuale Giunta, i lavori hanno interessato oltre 5 chilometri di tracciati riservati ai pedoni, 2 dei quali di nuova realizzazione.

Grazie ai nuovi percorsi lungo la Sp24 Arnaccio-Calci è ora possibile camminare in sicurezza dall’abitato di San Piero, e dunque da La Corte, fino al centro del paese, oppure raggiungere la Certosa attraverso il percorso, tracciato lungo via Caprili, che collega all’area pedonale di via dei Madonnoni e alla “via dei Cipressi”. Inoltre, in alcuni casi, come all’altezza della rotatoria Maria Montessori, i marciapiedi saranno a breve completati con nuove piantumazioni a corredo.

“Con questi interventi – commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti – abbiamo raggiunto un obiettivo strategico di questa amministrazione, permettendo a cittadini, sportivi e turisti di spostarsi su percorsi ben tracciati, con maggior sicurezza, in aree importanti del territorio. Volendo fare un bilancio, possiamo dire che siamo intervenuti praticamente in tutti i punti dove era possibile farlo, considerato che purtroppo in molte strade calcesane, soprattutto nei numerosi abitati storici e diffusamente verso e nelle frazioni alte, per il codice della strada non ci sono le misure minime necessarie per realizzare azioni simili”.

“Tutto ciò si somma anche agli interventi di protezione di numerosi attraversamenti pedonali – conclude il primo cittadino -, a tutela della cosiddetta ‘mobilità lenta’. Possiamo infine assicurare che il lavoro in questo senso proseguirà senza dubbio fino all’ultimo giorno di mandato, tanto che gli uffici comunali stanno già predisponendo altri interventi diffusi per aree dedicate e sempre a tutela dei pedoni”.

Last modified: Giugno 23, 2023