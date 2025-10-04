Da lunedì 6 ottobre modifiche ai servizi bus per esigenze degli studenti

Written by admin• 10:50 am• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Autolinee Toscane ricorda che da lunedì 6 ottobre 2025 i servizi bus subiranno alcune modifiche per rispondere meglio alle esigenze di mobilità degli studenti in Provincia di Pisa.

Infatti, nei primi quindici giorni dall’avvio dell’anno scolastico, a causa dell’intenso traffico registrato sulla SS439 in ingresso a Pontedera, si sono registrati ritardi sulle linee 140 e 142 provenienti da Vicopisano e Buti, con conseguenti disagi per gli studenti diretti agli istituti scolastici di Pontedera.

Pertanto, a seguito delle segnalazioni e delle richieste avanzate dalla Provincia di Pisa e dai Comuni di Buti, Calcinaia e Vicopisano, at-autolinee toscane informa che, a partire da lunedì 06 ottobre 2025, entreranno in vigore le seguenti modifiche al servizio, con l’obiettivo di garantire una maggiore puntualità e un miglioramento complessivo del servizio.

Criticità ritardi area Pontedera

Anticipo corsa linea 140 delle ore 6:55 da Caprona alle ore 6:40 Anticipo corsa linea 140 da Vicopisano delle ore 7:14 alle ore 7:07 Anticipo corsa linea 142 da Pontedera per Buti delle ore 6:30 alle ore 6:20 (2 vetture) Anticipo corsa linea 142 da Buti delle ore 7:03 alle ore 6:53 (2 vetture)

Problemi di capienza linea 1 urbano Pontedera

Anticipo corsa linea 220 da Pontedera delle ore 13:10 alle ore 13:05 per effettuare coincidenza alla fermata La Rotta cimitero alle ore 13:29, con linea 1 di Pontedera

Ritardi arrivo scuole Matteotti/Marchesi

Per risolvere le criticità riscontrate dagli studenti che raggiungono Pisa in treno e sono diretti al Complesso Marchesi, verranno introdotte le seguenti modifiche:

Modifica percorso corsa linea 10 delle ore 7:03 da Tirrenia (non transita da La Vettola) Anticipo corsa linea 13 delle ore 7:45 da stazione Pisa alle ore 7:40

Autolinee Toscane ringrazia la Provincia e i Comuni per la collaborazione e invita l’utenza a consultare il sito aziendale e i canali informativi ufficiali per ulteriori aggiornamenti.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

