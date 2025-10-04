Boxe. La tredicesima edizione del Memorial Fratelli Burchi al Palasport di Pisa

Written by admin• 10:43 am• Pisa, Sport

PISA – Una giornata di grande boxe al Palazzetto dello Sport di Pisa domenica 12 ottobre. La A.S.D. Pugilistica Galileo Galilei, attiva nel tessuto sportivo e sociale pisano dal 1917 e affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana, è lieta di annunciare la tredicesima edizione del Memorial “Fratelli Burchi”, con inizio alle ore 16 presso il Palazzetto dello Sport “Carlesi” di Pisa.



Dopo il successo del recente 4° Memorial Piero Del Papa, la società triplica gli sforzi

organizzativi proponendo una nuova giornata di sport e spettacolo dedicata a due figure storiche del pugilato pisano: Fernando e Sergio Burchi, entrambi pugili professionisti. Sergio, che è stato atleta di punta della Nazionale italiana dilettanti e nonché sfidante al titolo italiano Professionisti dei pesi mediomassimi, ha poi proseguito il suo impegno come maestro della nostra amata Galilei, oggi presieduta dal figlio Andrea.



Il programma prevede 10 match di boxe olimpica, con la partecipazione di 6 atleti della Pugilistica Galileo Galilei, tra cui spiccano tre nomi di assoluto rilievo.

A guidare la squadra ci sarà Federica Pardini, già campionessa regionale e interregionale 2025, qualificata alle fasi finali dei Campionati Italiani che si terranno a dicembre prossimo nella città di Trieste.

Reduce da un’importante vittoria contro la campionessa regionale dell’Emilia-Romagna Dayla Ottani, Pardini affronterà l’esperta pugile torinese Sara Deleonardis, che con un record di 14 incontri e una sola sconfitta, sbarcherà in terra pisana agguerrita e decisa a rovinare la festa alla nostra portacolori che, dal canto suo, apprezza molto avversarie ostiche. Attesissimo anche l’incontro tra i pesi massimi con Simone Marocchini, determinato a prendersi la rivincita contro Fabrizi dopo la sconfitta nel precedente match. Vedremo se, questa volta, Simone riuscirà a fermare la continua variazione di traiettoria e l’incessante movimento di gambe fermando il gioco di Fabrizi grazie ai suoi colpi potenti ed esplosivi. Sul ring anche Samuele Marocchini, fratello del nostro peso massimo, deciso a confermare il suo eccellente stato di forma contro il paripeso Dante Antonioli di Massa. Tra le giovani promesse, spazio al talento Karl Baron, classe 2012, che vanta già un record invidiabile che conta una sola sconfitta, incrocerà i colpi con un’altra giovane promessa della San Giuliano Boxing Team.



Infine, vedremo il rientro del combattivo Giorgio Albergo, fermato in precedenza da alcuni infortuni e l’attesissimo debutto del superwelter Daniele Cantini. La manifestazione vedrà inoltre la partecipazione di atleti delle società amiche Boxing Team San Giuliano Terme e Pugilistica Cascinese. Sarà una giornata intensa, ricca di emozioni e spettacolo, con incontri che promettono scintille e momenti di grande boxe.

L’ingresso prevede un contributo simbolico di 10 euro, mentre i bambini sotto i 10 anni entreranno gratuitamente. Con questa manifestazione, la Pugilistica Galileo Galilei rinnova il proprio impegno nella promozione dello sport come strumento di integrazione, aggregazione e crescita sociale, trasmettendo valori fondamentali come impegno, rispetto, lealtà e spirito di squadra, principi su cui costruire il futuro delle nuove generazioni.



Last modified: Ottobre 4, 2025