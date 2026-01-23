CUS Pisa, se ci sei batti un colpo…

Pisa (venerdì, 23 gennaio 2026) — Fra il 23 ed il 25 gennaio saranno disputati tutti gli scontri che vedranno protagoniste le squadre pisane di basket, a parte il Vicopisano Basket 2011 che scenderà sul parquet il 28 gennaio.
di Leonardo Miraglia
Queste le sfide in programma:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
II giornata di ritorno
|24/1, 20:45
|Gran Torino Draft
|Etrusca San Miniato
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
II giornata di ritorno
|24/1, 18:15
|JP Bellaria
|Shoemakers Monsummano
|25/1, 18:30
|Basket Calcinaia
|Castelfranco Frogs
|25/1, 18
|CUS Pisa
|PNC Livorno
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
I giornata di ritorno
|23/1, 21
|La Crocetta San Miniato
|Folgore Fucecchio sq.B
|24/1, 21:15
|Chiesina Basket
|Pallacanestro San Miniato
|25/1, 18
|Scuola Basket Prato
|Pallacanestro Valdera
|25/1, 18:15
|Bellaria Cappuccini
|Bottegone Bk Junior
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
I giornata di ritorno
|25/1, 18:30
|Team90 Grosseto
|Basket Volterra
|24/1, 19:45
|Fortezza Team Livorno
|GMV Ghezzano
|24/1, 20:45
|Dream Basket Pisa
|Dinamo Rosignano
|23/1, 21
|Sport IES Pisa
|Follonica Basket
|25/1, 18
|Etrusca San Miniato
|Basket Ponsacco
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
IV giornata di ritorno
|23/1, 21:30
|Invictus Livorno sq.B
|GMV Ghezzano sq.B
|25/1, 20:30
|CUS Pisa sq.B
|PNC Livorno sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
IV giornata di ritorno
|25/1, 18
|Audax Carrara
|Basket Calcinaia sq.B
|25/1, 20:30
|Pallacanestro Massa
|Castelfranco Frogs sq.B
|25/1, 18
|Pallacanestro Valdera
|Isotopi Valdera
|28/1, 21:30
|CMB Pietrasanta Basket
|Vicopisano Basket 2011
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Gennaio 23, 2026