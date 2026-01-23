Written by Gennaio 23, 2026 12:04 pm Pisa, Sport, Sport Home page

CUS Pisa, se ci sei batti un colpo…

Pisa (venerdì, 23 gennaio 2026) — Fra il 23 ed il 25 gennaio saranno disputati tutti gli scontri che vedranno protagoniste le squadre pisane di basket, a parte il Vicopisano Basket 2011 che scenderà sul parquet il 28 gennaio.

di Leonardo Miraglia

Queste le sfide in programma:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

II giornata di ritorno

24/1, 20:45Gran Torino DraftEtrusca San Miniato

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

II giornata di ritorno

24/1, 18:15JP BellariaShoemakers Monsummano
25/1, 18:30Basket CalcinaiaCastelfranco Frogs
25/1, 18CUS PisaPNC Livorno

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

I giornata di ritorno

23/1, 21La Crocetta San MiniatoFolgore Fucecchio sq.B
24/1, 21:15Chiesina BasketPallacanestro San Miniato
25/1, 18Scuola Basket PratoPallacanestro Valdera
25/1, 18:15Bellaria CappucciniBottegone Bk Junior

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

I giornata di ritorno

25/1, 18:30Team90 GrossetoBasket Volterra
24/1, 19:45Fortezza Team LivornoGMV Ghezzano
24/1, 20:45Dream Basket PisaDinamo Rosignano
23/1, 21Sport IES Pisa Follonica Basket
25/1, 18Etrusca San MiniatoBasket Ponsacco

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

IV giornata di ritorno

23/1, 21:30Invictus Livorno sq.BGMV Ghezzano sq.B
25/1, 20:30CUS Pisa sq.BPNC Livorno sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

IV giornata di ritorno

25/1, 18Audax CarraraBasket Calcinaia sq.B
25/1, 20:30Pallacanestro MassaCastelfranco Frogs sq.B
25/1, 18Pallacanestro ValderaIsotopi Valdera
28/1, 21:30CMB Pietrasanta BasketVicopisano Basket 2011

Info tratte da www.playbasket.it

