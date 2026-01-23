Al Teatro Comunale di Fauglia va in scena “Verrà quel giorno”

Written by admin• 12:10 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

FAUGLIA – Va in scena sabato 24 gennaio 2025 alle 21:15, presso il Teatro Comunale di Fauglia, “Verrà quel giorno”, nuovo lavoro scritto e diretto da Ivan Greco Brakus e liberamente ispirato a “Oleanna” di David Mamet. In scena Margherita Ferrini e Ivan Greco Brakus, protagonisti di un confronto ad alta tensione che esplora il potere, la manipolazione e la violenza latente nella quotidianità.

La storia segue Carol, studentessa universitaria costretta a lezioni private per evitare di perdere l’anno. L’incontro con il professor John si trasforma presto in un terreno minaccioso, dove nulla è ciò che sembra e ogni parola può diventare un’arma. Il testo indaga la sottile linea tra normalità e brutalità, evocando atmosfere da thriller psicologico e richiami simbolici all’immaginario di David Lynch.

La messa in scena è essenziale: una scrivania, poche sedie, libri e un telefono che diventa fulcro narrativo. Luci e silenzi costruiscono un clima di sospensione costante, mentre le musiche ispirate a Twin Peaks amplificano il senso di inquietudine.

La regia è a cura di Elene Mura e Ivan Greco Brakus.

Biglietti: 12/10 euro; prevendita diyticket.it.

