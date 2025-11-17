CUS Pisa, altra batosta: ultimo in classifica con solo 2 punti

Pisa — Fra il 14 ed il 16 novembre sono stati impegnati tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro tranne il Vicopisano 2011 che sarà impegnato lunedì 17 alle 21:15.
di Leonardo Miraglia
Questo i risultati dei vari incontri e le classifiche aggiornate al 17 novembre:
Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C
VIII giornata di andata
|Etrusca San Miniato
|62-82
|Basketball Club Lucca
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
VIII giornata di andata
|Castelfranco Frogs
|67-71
|Shoemakers Monsummano
|PNC Livorno
|59-68
|Basket Calcinaia
|CUS Pisa
|73-77
|Juve Pontedera
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
VI giornata di andata
|Pallacanestro San Miniato
|55-63
|Pallacanestro Valdera
|La Crocetta San Miniato
|59-63
|Basket 2002 Versilia
|Bellaria Cappuccini
|79-76
|Scuola Basket Prato
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
VI giornata di andata
|US Livorno sq.B
|63-61
|GMV Ghezzano
|Piombino BC
|55-74
|Sport IES Pisa
|Dream Basket Pisa
|46-51
|Basket Ponsacco
|Fortezza Team Livorno
|85-60
|Basket Volterra
|Team90 Grosseto
|83-65
|Etrusca San Miniato
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
III giornata di andata
|Basket Pomarance
|52-57
|GMV Ghezzano sq.B
|Invictus Livorno sq.B
|60-58
|CUS Pisa sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
III giornata di andata
|Audax Carrara
|69-47
|Castelfranco Frogs sq.B
|Isotopi Valdera
|45-72
|Basket Calcinaia sq.B
|17 novembre dalle 21:15
|Pallacanestro Massa
|Vicopisano Basket 2011
|Pallacanestro Valdera sq.B
|66-49
|CMB Pietrasanta B
Info tratte da www.playbasket.it