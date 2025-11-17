Written by Novembre 17, 2025 4:05 pm Pisa, Sport, Sport Home page

CUS Pisa, altra batosta: ultimo in classifica con solo 2 punti

Pisa — Fra il 14 ed il 16 novembre sono stati impegnati tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro tranne il Vicopisano 2011 che sarà impegnato lunedì 17 alle 21:15.

di Leonardo Miraglia

Questo i risultati dei vari incontri e le classifiche aggiornate al 17 novembre:

Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C

VIII giornata di andata

Etrusca San Miniato62-82Basketball Club Lucca

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

VIII giornata di andata

Castelfranco Frogs67-71Shoemakers Monsummano
PNC Livorno59-68Basket Calcinaia
CUS Pisa73-77Juve Pontedera

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

VI giornata di andata

Pallacanestro San Miniato55-63Pallacanestro Valdera
La Crocetta San Miniato59-63Basket 2002 Versilia
Bellaria Cappuccini79-76Scuola Basket Prato

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

VI giornata di andata

US Livorno sq.B63-61GMV Ghezzano
Piombino BC55-74Sport IES Pisa
Dream Basket Pisa46-51Basket Ponsacco
Fortezza Team Livorno85-60Basket Volterra
Team90 Grosseto83-65Etrusca San Miniato

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

III giornata di andata

Basket Pomarance52-57GMV Ghezzano sq.B
Invictus Livorno sq.B60-58CUS Pisa sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

III giornata di andata

Audax Carrara69-47Castelfranco Frogs sq.B
Isotopi Valdera45-72Basket Calcinaia sq.B
17 novembre dalle 21:15Pallacanestro MassaVicopisano Basket 2011
Pallacanestro Valdera sq.B66-49CMB Pietrasanta B

Info tratte da www.playbasket.it

