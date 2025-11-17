Written by Novembre 17, 2025 4:21 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

“Life Force Guarire con i superpoteri della mente” alla Gipsoteca di Arte Antica

PISA – Evento unico, da non perdere sabato 22 novembre alle ore 16, presso la Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa in Piazza San Paolo all’Orto, 20 con il lancio nazionale e workshop con l’autrice del libro “Life Force Guarire con i superpoteri della mente

L’autrice Shivani Lucki Insegna da 50 anni la meditazione ed il Kriya Yoga in Europa, India e Stati Uniti. La sua Trilogia, già uscita in inglese, viene ora tradotta e presentata in Italia nella nostra città. Un’occasione da non perdere!  L’ingresso é libero e gratuito.

