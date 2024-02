Criticità del trasporto pubblico: Terricciola Sicura al fianco dei cittadini

Scritto da admin• 2:17 pm• Terricciola

TERRICCIOLA

“Terricciola Sicura esprime pieno sostegno alla denuncia di Marcello Casati e degli utenti dei bus riguardo ai disservizi del trasporto pubblico locale su gomma. Ci impegniamo a stare al fianco di tutti i cittadini nella legittima richiesta di un servizio di trasporto pubblico efficiente e sicuro. È importante sottolineare che da anni segnaliamo le criticità del trasporto pubblico locale attraverso comunicati e interrogazioni in Comune. Tuttavia, l’Amministrazione, fino ad oggi, è rimasta sorda alle nostre preoccupazioni, non prendendo misure concrete nonostante le promesse. La recente denuncia dei cittadini apparsa sulla stampa locale conferma le difficoltà del sistema, prosegue la nota. La mancanza di sicurezza nelle fermate dei bus è particolarmente grave nella zona di Morrona, dove i residenti in via Galilei sono costretti a fare mezzo chilometro a piedi sul ciglio della strada ogni mattina, dato l’assenza di marciapiedi e illuminazione pubblica, per raggiungere la fermata del bus. Questa situazione è inaccettabile, e Terricciola merita soluzioni efficaci e sicure per le fermate dei bus e i percorsi pedonali. È incredibile che nel 2024 non si riesca ancora a garantire tali servizi fondamentali. La responsabilità di questa situazione ricade sull’intera Giunta dell’attuale Amministrazione“, conclude il comunicato.

