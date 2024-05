Crespina Lorenzana, cordoglio per la tragica perdita di un uomo in un allevamento di cavalli. Le parole di Mazzeo

Scritto da admin• 6:27 pm• Crespina Lorenzana, Pisa, Politica

CRESPINA LORENZANA – Lunedi a Crespina Lorenzana, un uomo di 57 anni è deceduto in un allevamento per cavalli a causa delle ferite riportate da un colpo inflittogli da uno dei cavalli che stava riportando nella stalla.

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, appreso della tragedia attraverso le agenzie di stampa, desidera esprimere, a nome di tutta l’Assemblea legislativa, il profondo cordoglio e dolore per questo ennesimo incidente mortale sul lavoro. La sua solidarietà si estende alla famiglia della vittima.

Il presidente sottolinea che in un momento in cui il numero di incidenti sul lavoro, spesso fatali, sembra aumentare anziché diminuire, l’impegno delle istituzioni diventa ancora più essenziale. Questa situazione deve essere considerata un’emergenza nazionale, richiedendo azioni concrete per garantire la sicurezza dei lavoratori

Last modified: Maggio 15, 2024