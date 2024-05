Impegno dell’Università di Pisa per la Pace e il dialogo in Medio Oriente

Scritto da admin• 6:51 am• Pisa, Attualità

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’Università di Pisa.

“L’Università di Pisa esprime solidarietà per la grave situazione a Rafah e nella Striscia di Gaza, sottolineando l’importanza del cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e l’accesso agli aiuti umanitari. Inoltre, conferma l’impegno verso varie iniziative discusse in recenti incontri accademici: promozione di collaborazioni con istituzioni scolastiche e universitarie palestinesi, con un bando riservato a studenti palestinesi, analisi delle definizioni di antisemitismo (IHRA e JDA), si legge nella nota, “e l’importanza del dialogo aperto con esperti e comunità interessate, decisione di non aderire a iniziative di boicottaggio, sostenendo il dialogo e la trasparenza negli accordi internazionali, rifiuto della guerra e della violenza come strumenti di risoluzione dei conflitti, con l’impegno a non partecipare a progetti legati allo sviluppo di armamenti. L’Ateneo sottolinea l’apertura al dibattito libero e pacifico, promuovendo un ambiente inclusivo e rispettoso per studenti di diverse origini e religioni“, conclude il comunicato.

Last modified: Maggio 15, 2024