In marcia alle sei di mattina per godere della bellezza di Pisa sull’Arno

La marcia non è soltanto una disciplina sportiva ma è anche un’attività che può essere inserita in un contesto più ampio, ossia quello della attività fisica associata al divertimento.

Per questo per sabato prossimo 18 Maggio l’ASD Marathon Club di Pisa ha organizzato l’ottava edizione della marcia ludico motoria “All’Alba col conte Ugolino” sulle distanze di 3 e 7 chilometri.

La partenza scatterà dal centro SMS sul viale delle Piagge alle 6 di mattina, il percorso breve giungerà fino alla rotonda in fondo al viale per poi tornare al centro SMS, mentre il tragitto di 7 chilometri giungerà fino a Riglione dove verrà attraversato il nuovo ponte ciclopedonale per tornare al punto di partenza passando lungo l’argine dell’Arno e il lung’Arno Guadalongo.

Questi percorsi sono stati studiati per unire la motricità fisica al piacere di praticarla in contesti ambientali unici e quindi di poter godere anche dell’aspetto ludico, dovuto anche alle immagini della Pisa lungo l’Arno che si potranno osservare in un momento magico come quello della mattina presto.

La gara sarà valida per il “Trofeo Tre Province” e per il “Trofeo Provinciale Pisano di Podismo”

