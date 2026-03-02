Le imprese di Lucca e Pisa protagoniste a SOLEXPO: visita del Ministro Lollobrigida

Written by Antonio Tognoli• 1:38 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Incontro di rilievo oggi a Verona per le imprese di Lucca e Pisa presenti a SOLEXPO, manifestazione internazionale dedicata al futuro degli oli vegetali. Le aziende sono state accompagnate dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest nello spazio espositivo allestito per promuovere le eccellenze del territorio.

A visitare lo stand è stato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, insieme al Sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra. Durante l’incontro, il Ministro ha potuto conoscere da vicino le produzioni locali, degustando oli extravergine d’oliva e scoprendo anche proposte innovative come il gin alle foglie di olivo.

Un momento significativo si è svolto nello spazio della Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia, dove il Ministro è stato omaggiato con una bottiglia di olio dal Consorzio di Tutela Olio DOP Lucca. Un gesto simbolico che ha voluto valorizzare la certificazione DOP e la qualità che caratterizzano il comparto olivicolo delle province coinvolte.

Presso lo stand della Camera di Commercio erano presenti, per il territorio pisano, l’Azienda Agricola Cristiana Ruschi, il Frantoio di Vicopisano, Francesco Elter, il Frantoio del Monte Pisano e il B&B L’Angolino di Chiara Tognini Giannotti con il gin alle foglie di olivo, realtà legate alla Strada dell’Olio dei Monti Pisani. Per il territorio lucchese hanno partecipato la Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia e l’azienda Bove Gabriele.

La presenza a SOLEXPO rientra nelle attività di promozione internazionale sostenute dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest per rafforzare la visibilità delle produzioni di qualità di Lucca e Pisa sui mercati nazionali ed esteri.

