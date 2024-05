“Credevo di essere solo”: Graziano Salvadori sbarca al Teatro Nuovo a Pisa

Scritto da admin• 8:26 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Va in scena venerdì 10 maggio alle ore 21.15 presso il Teatro Nuovo di Pisa in Piazza della Stazione “Credevo di essere solo” di e con Graziano Salvadori. Lo spettacolo, capofila di un più ampio progetto, circa due ore dove lo spettatore si ritroverà immerso nei ricordi che hanno dato lustro alla comicità toscana proprio in quella Versilia che ne è stata madre chioccia per anni con Aria Fresca.



Salvadori ripercorrerà, nello spettacolo “Credevo di essere solo”, tutto ciò che è successo da quando Ragioniere tra fatture e bolle accompagnatorie, arriva calcare i palcoscenici di tutta Italia passando dalle più blasonate trasmissioni televisive sia Rai che Mediaset. Come sempre sarà il pubblico a decidere dove come e in che modo lo spettacolo andrà avanti come un gigantesco “work in progress” Giovani e vecchi, ricchi e poveri, belli e brutti, cantanti veri e trapper, politici, imprenditori, nessuno escluso.



Uno spettacolo da gustare tutto di un fiato, senza sapere quale sarà il prossimo argomento, la prossima battuta. Ecco perchè si può dire che ogni opera è storia a se, mai uguale alla precedente, si corre a 200 all’ora tra i fatti quotidiani ci si sofferma a parlare anche di sesso, ma senza volgarità, quest’ultima solo se richiesta verrà intaccata, si fa conversazione con il pubblico fino a che il pubblico afferma “si è proprio vero”. Un percorso che sale piano piano fino ad arrivare prendere in giro il mondo intero con quella finta ingenuità del racconta-storie da bar che in ogni posto vada, catalizza l’attenzione di tutti.

INFO. La biglietteria del Teatro Nuovo sarà aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 18,30. Posto unico € 15. Per informazioni infoline 391.3131498. Biglietteria online

Ticketone, Ticketnation

Last modified: Maggio 4, 2024