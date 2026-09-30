Creature degli abissi, un “Salto nel buio” al Museo di Storia Naturale di Calci

Dal 2 ottobre pesci lanterna, calamari giganti e organismi bioluminescenti protagonisti della nuova mostra, visitabile fino al 30 giugno 2027.
Dal 2 ottobre pesci lanterna, calamari giganti e organismi bioluminescenti protagonisti della nuova mostra, visitabile fino al 30 giugno 2027.
CALCI – Un viaggio nelle profondità marine, tra creature dalle forme sorprendenti e bagliori che attraversano l’oscurità. Venerdì 2 ottobre, dalle 16.30, al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa si inaugura “Salto nel buio: creature degli abissi”, la nuova esposizione temporanea curata da Naturaliter.
Attraverso modelli e ambientazioni che evocano le profondità del mare, la mostra accompagna i visitatori alla scoperta di pesci lanterna, calamari giganti, granchi dalle forme insolite, meduse, ofiure e tunicati. Organismi che sembrano appartenere a un mondo alieno, nel quale la bioluminescenza accende il buio.
Il percorso scende idealmente dalle acque superficiali alle zone abissali e alle fosse oceaniche, raccontando le strategie sviluppate dagli animali per sopravvivere in condizioni proibitive per gran parte delle forme di vita.
La mostra resterà aperta fino al 30 giugno 2027.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Settembre 30, 2026