Pisa dopo la guerra: Renzo Castelli racconta la rinascita della città a San Biagio

Written by Redazione• 2:07 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Venerdì 2 ottobre alle 18.30 il giornalista e scrittore presenta “Pisa 1945. Una città che rinasce” nel salone parrocchiale di Cisanello.

PISA – Una città ferita dalla guerra, i mesi più difficili e la forza di ricominciare. Venerdì 2 ottobre alle 18.30, la Parrocchia di San Biagio in Cisanello ospiterà Renzo Castelli per un incontro dedicato al suo libro “Pisa 1945. Una città che rinasce”.

L’appuntamento, intitolato “Un dialogo con l’autore”, si svolgerà nel salone parrocchiale, in un luogo che custodisce la memoria dell’eccidio di San Biagio. Attraverso le pagine del volume e il racconto del giornalista e scrittore pisano, il pubblico potrà ripercorrere le vicende della città tra il 1944 e il 1945.

Al centro dell’incontro ci saranno anche le risorse umane che resero possibile la rinascita: solidarietà, tenacia, inventiva e volontà di ricostruire, nonostante le sofferenze e le devastazioni del conflitto. Una riflessione sulla memoria cittadina e sul valore dell’impegno verso gli altri, ieri come oggi.

Parteciperà anche Andrea Bernardini, giornalista di Vitanova. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Le Piagge Eventi.

L’incontro è aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Parrocchia di San Biagio in Cisanello.

Last modified: Settembre 30, 2026