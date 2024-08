Corsa speciale del battello Andrea da Pontedera con visita al Museo dei Mattonai

Scritto da admin• 2:30 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA – Sabato 24 agosto è in programma una corsa speciale per il battello Andrea da Pontedera. La partenza è fissata, come di consueto, alle ore 18 dalla sede dei Canottieri Pontedera, con una tappa al Parco Fluviale de La Rotta.

Durante la sosta, i passeggeri avranno l’opportunità di visitare il Museo dei Mattonai, in collaborazione con l’Associazione Culturale Il Mattone.

Dopo la visita, il battello riprenderà la navigazione lungo l’Arno, tornando al punto di partenza presso i Canottieri. Per prenotazioni, è possibile contattare il numero 3887583081 via telefono o WhatsApp.

FOTO TRATTA DAL SITO DEL COMUNE DI PONTEDERA

