Al via “Serie B Social Club” la nuova trasmissione su Pisa, Carrarese, Spezia e Samp

In diretta Facebook sulla pagina di Pisanews tutti i giovedì alle ore 21

PISA – Un nuovo prodotto editoriale che racconti il calcio di casa nostra in modo differente, seguendo la tradizione dei talk televisivi tematici che hanno cresciuto generazioni di appassionati nel contesto di una piattaforma moderna e… tascabile. Nasce con queste premesse il progetto “Serie B Social Club“, da un’idea di LiguriaNews (l’azienda editrice di Città della Spezia, La Voce Apuana, LevanteNews, TeNews) in collaborazione con i quotidiano online Genova24 e Pisanews.



Parlare di calcio tra giornalisti e addetti ai lavori, ognuno dalla propria città e dunque con il punto di osservazione interno alle piazze coinvolte.

Sono quattro le squadre che verranno raccontate con un appuntamento settimanale che ci accompagnerà per tutta la stagione 2024-25: le liguri Sampdoria e Spezia e le toscane Pisa e Carrarese che seguiremo per tutta l’annata per vivere insieme i rispettivi cammini nel campionato cadetto.

L’idea fondativa è quella di parlare di football all’interno di una macro-area di circa 200 chilometri con quattro province coinvolte e un significativo bacino d’utenza potenziale con connessioni territoriali e identificative che vengono da lontano fra derby regionali, extra regionali e rivalità antiche che poi, se nell’alveo della leicità, sono il sale del calcio.



A “inaugurare” il nuovo format giovedì 22 agosto alle ore 21 la prima puntata della stagione nella quale i giornalisti delle rispettive testate incrocieranno i commenti sulla giornata d’esordio nel campionato di serie B. Ogni settimana la trasmissione sarà in diretta sulle pagine Facebook dei quattro quotidiani, disponibile anche on-demand nell’immediatezza e raggiungibile anche attraverso la pagina “Serie B Social Club” (https://www.facebook.com/profile.php?id=61564212442729). Giornalisti e addetti ai lavori dialogheranno tra di loro e coinvolgeranno eventuali ospiti oltre alla comunità dei tifosi che potranno inviare le loro domande nei commenti alle rispettive pagine Facebook dei giornali.

