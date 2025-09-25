Coppa Italia. Torino – Pisa 1-0. Decide un colpo di testa di Casadei. Pisa esce a testa alta

Written by admin• 8:27 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Torino batte il Pisa (1-0) con un gol in apertura di Casadei e accede agli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa. Ma che fatica per i granata, al cospetto di un Pisa che ha tenuto testa alla squadra di Baroni soffrendo un pò nel primo tempo ed inferiorità numerica dal 67′ per l’espulsione un pò esagerata su Juan Cuadrado. Nonostante ciò la squadra di Gilardino è rimasta in partita, senza mai sbandare, e nel recupero è andata vicina al pareggio con Tramoni che ha costretto Paleari alla grande parata.

di Antonio Tognoli

LE FORMAZIONI. Inizialmente Gilardino schiera un 3-4-2-1. Davanti a Scuffet, difesa inedita formata da Canestrelli (questa sera capitano), Albiol e dal giovane Mbambi. Centrocampo folto. C’è l’esordio dal 1′ di Hojholt e Piccinini. Cuadrado a destra e Angori a sinistra sono i due esterni. In attacco Lorran e Vural agiscono un passo indietro rispetto all’unica punta Meister. Baroni risponde con un iniziale 4-3-3. Davanti a Paleari ci sono Dembélé, Coco e Ismajli. Pedersen viene alzato a centrocampo, Tameze e Casadei completano il terzetto nella zona nevralgica. Davanti ci sono Nkounkou, Ngonge e Che Adams. Solo 25 i tifosi del Pisa sistemati nel settore ospiti.

GLI ASSENTI. Mister Baroni deve fare a meno di Masina, Maripan e Ilic, mentre il suo collega Gilardino in vista della sfida di campionato con la Fiorentina lascia a casa diversi titolari e deve fare a meno degli infortunati Stengs, Esteves e Denoon.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia gialla da trasferta, Torino in granata. Dopo pochi istanti ci prova subito Casadei, palla sul fondo. Il Pisa risponde con una combinazione tutta di prima tra Vural che libera Angori il quale scende a sinistra mette in mezzo un pallone teso su cui Meister non riesce ad arrivare. Al 7′ prima occasione importante per il Toro con il colpo di testa di Casadei su cross da destra di Pedersen. La rete granata è solo rimandata da lì a poco. Mbambi svirgola una palla in angolo. Dal corner va Ngonge, difesa nerazzurra statica, con Casadei che salta più in alto di tutti e deposita la palla nell’angolo alla sinistra di Scuffet: 1-0. Il Torino è avanti e continua ad attaccare. Il Pisa accusa il colpo. Meister respinge di testa una punizione dal limite dell’area. Ancora Torino che si rende pericoloso dopo una ripartenza con un sinistro di Pedersen deviato in corner. Il Pisa prova a mettere il naso fuori con le giocate individuali di Vural e Lorran. Primo ammonito della gara è Albiol per un fallo su Adams.

Il Pisa dopo aver sbandato nei primi minuti gioca con buon ritmo. Piccinini è il secondo ammonito della partita. Dal replay si evince come il 36 nerazzurro intervenga sul pallone.

Lorran su una bella azione di rimessa guadagna il primo angolo del match che però non ha esito. Nel finale di primo tempo il Torino soffre il Pisa che va pure in gol con un bel pallonetto di Lorran che però è molto aldilà della linea del fuorigioco. Si va al riposo dopo un minuto di recupero con il Torino in vantaggio per 1-0.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa per il Pisa dentro Tourè per Lorran con Cuadrado che si sposta in avanti al fianco di Piccinini alle spalle di Meister. Nella ripresa inizia a cantare la Maratona dopo lo sciopero del tifo nella prima frazione. Alla prima azione il Toro raddoppia. Angolo di Ngonge, Scuffet forse è ostacolato da Tameze, Ismajli però tocca con la mano. Il VAR dopo un ceck annulla la rete. Si rimane sull’1-0. Tourè ha un grande impatto sulla partita. Al minuto 11 sulla punizione da destra di Cuadrado Albiol svetta più in alto di tutti e di testa mette alle spalle di Paleari. Anche questa volta però Pezzuto annulla per fuorigioco. Si rimane sull’1-0 per il Torino. Però è un buon Pisa, che prende sempre più campo. I nerazzurri però rimangono in dieci per il rosso diretto a Cuadrado. E’ tempo di cambi. Baroni cambia tutto il tridente offensivo. Gilardino si tutela togliendo Albiol ammonito nella prima frazione inserendo Bonfanti e richiamando Meister inserendo Buffon. Nel frattempo Scuffet deve fare gli straordinari per respingere il sinistro dal limite di Vlasic che è il più pericoloso del Toro in questa ripresa e poco dopo costringe Canestrelli alla deviazione in angolo. Nel Pisa entra anche il Primavera Bettazzi a posto di Piccinini, nel Toro Lazaro rileva Pedersen. Il Torino prova a chiuderla, ma Scuffet esce sui piedi di Aboukhlal e gli dice di no. I granata insistono, Tameze tenta la deviazione, ma Tourè di spalla salva la sua porta e tiene in partita i suoi. Sono cinque i minuti di recupero. Il Pisa ci crede. Hojholt da una gran palla ad Angori che mette in mezzo velo di Buffon per Bettazzi che non arriva sulla sfera. Peccato. Il Toro chiude però in avanti: lancio di Asllani per Simeone aggancio di classe che però non ha esito. Nell’ultima azione grande occasione per i nerazzurri: lancio di Scuffet, sponda di Tourè per Tramoni che di esterno impegna Paleari che compie una grande parata. Finisce qui. Il Torino vince e affronterà la Roma agli ottavi, Pisa fuori dalla Coppa Italia, ma a testa alta.

TORINO – PISA 1-0

TORINO (4-3-3): 1 Paleari; 21 Dembélé (71′ 32 Asllani), 23 Coco, 44 Ismajli; 16 Pedersen (82′ 20 Lazaro), 61 Tameze, 22 Casadei; 25 Nkounkou; 26 Ngonge (63′ 18 Simeone) , 19 Adams (64′ 10 Vlasic), 26 Njie (63′ 7 Aboukhlal). A disp. 81 Israel, 71 Popa, 6 Ilkhan, 14 Anjorin, 34 Biraghi, 66 Ginetis, 91 Zapata. All. Marco Baroni.

PISA (3-4-2-1): 22 Scuffet; 76 Mbambi, 5 Canestrelli, 39 Albiol (68′ 94 Bonfanti); 11 Cuadrado, 8 Hojholt, 36 Piccinini (80′ 42 Bettazzi), 3 Angori; 21 Vural (68′ 10 Tramoni), 99 Lorran (46′ 15 Tourè); 9 Meister (68′ 16 Buffon). A disp. 34 Vukovic, 22 Nicolas, 47 Lusuardi, 41 Battistella, 43 Casarosa, 46 Tosi. All. Alberto Gilardino.

ARBITRO. Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Guardalinee. Trinchieri-Politi Quarto uomo Manganiello. VAR: Volpi. AVAR: Marini

RETI: 9′ Casadei (T)

NOTE: Ammoniti Albiol (P), Piccinini (P), Coco (T), Aboukhlal (T). Espulso al 67′ Cuadrado per proteste. Angoli 11-3. Rec pt 1′; st 5′.





