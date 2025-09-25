Written by Settembre 25, 2025 11:07 pm Pisa SC

Marco Baroni: “Dobbiamo gestire meglio le fasi del match”

HomePisa SCMarco Baroni: “Dobbiamo gestire meglio le fasi del match”

PISA – Soddisfatto a metà il tecnico del Torino Marco Baroni, che parla ai microfoni di Coppa Italia Live su Italia 1.

di Antonio Tognoli

Nel primo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non siamo riusciti a chiudere la partita, nella ripresa invece quando il Pisa è rimasto in dieci e volevamo gestire il match siamo andati in confusione e ho visto anche un pò di egoismo che ovviamente non deve esserci. Poi però dentro la partita abbiamo fatto cose buone, il Pisa è una squadra molto fisica che ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo lavorare e migliorare lo sappiamo la stagione è ancora lunga“.

Last modified: Settembre 25, 2025
Previous Story
Coppa Italia. Torino – Pisa 1-0. Decide un colpo di testa di Casadei. Pisa esce a testa alta
Next Story
Venticinque eroici tifosi nerazzurri si fanno valere all’Olimpico Grande Torino, malgrado la sconfitta in Coppa

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti