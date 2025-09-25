Marco Baroni: “Dobbiamo gestire meglio le fasi del match”

Written by admin• 11:07 pm• Pisa SC

PISA – Soddisfatto a metà il tecnico del Torino Marco Baroni, che parla ai microfoni di Coppa Italia Live su Italia 1.

di Antonio Tognoli

“Nel primo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non siamo riusciti a chiudere la partita, nella ripresa invece quando il Pisa è rimasto in dieci e volevamo gestire il match siamo andati in confusione e ho visto anche un pò di egoismo che ovviamente non deve esserci. Poi però dentro la partita abbiamo fatto cose buone, il Pisa è una squadra molto fisica che ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo lavorare e migliorare lo sappiamo la stagione è ancora lunga“.

