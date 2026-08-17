Coppa Italia. Il Pisa elimina l’Empoli (4-2) ai rigori e si regala la Fiorentina

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PISA – Il Pisa elimina l’Empoli (4-2) ai rigori e si regala la Fiorentina.

di Antonio Tognoli

Bianco per la sua prima gara ufficiale della stagione 2026-27 schiera un Pisa con il 4-3-3. Semper in porta. Caracciolo e Canestrelli al centro della difesa con Zanon e Leris esterni laterali. Loyola, Leone e Vural saranno i tre di centrocampo. In attacco ballottaggio Moreo-Meister con Rao e Marras favoriti per un posto da titolare L’Empoli di mister Guido Pagliuca, risponde con un classico 3-5-2 e con molti giovani in campo. Davanti a Seghetti ci saranno Biondini Curto e Tosto. Nel centrocampo a cinque spazio ad Egan e Saporiti sulle fasce con Ceesay, Yepes e Magnino in mezzo. Davanti la coppia Distefano – Monaco. Prima del fischio iniziale minuto di silenzio per Livio Berruti. Pisa in nerazzurro per questo debutto stagionale in gare ufficiali, Empoli che risponde con la maglia Away bianca alla Cetilar Arena. E’ la prima volta nella storia che Pisa ed Empoli si affrontano in Coppa Italia. Fasi di studio nella prima parte di gara. Il Pisa si fa vedere all’8′: angolo di Tramoni che trova Vural sul secondo palo, ma il suo colpo di testa termina alto sopra la traversa. La risposta degli azzurri è con un insidioso cross di Egan da destra con Canestrelli che si salva in angolo. Poco dopo Saporiti chiude un contropiede con un diagonale che termina di pochissimo a lato rispetto ai pali della porta di Semper. La gara si vivacizza. Prima Piccinini colpisce un palo con un destro dal limite su una gran giocata di Moreo, a cui rispondono gli azzurri con Monaco che prima spreca dopo un pasticcio di Canestrelli a cui rimedia Semper con una grande parata in angolo. Ma è in coda al primo tempo che il Pisa capitalizza una bella manovra partita dalle retrovie con Leris che innesca in verticale Marras, fino a quel momento in ombra, che si presenta a tu per tu con Seghetti e lo batte con uno “scavino”: 1-0. E’ l’ultima azione del primo tempo. Si va al riposo dopo la verifica del VAR sulla posizione di Marras. Nerazzurri che chiudono la prima frazione con un leggero vantaggio. Ad inizio ripresa Pagliuca inserisce Shpendi per Biondini ammonito. La formazione azzurra trova il pareggio su un indecisione difensiva nerazzurra: questa volta Saporiti con un diagonale trova il pertugio giusto: 1-1. Primi cambi nel Pisa. Tramoni e Moreo vengono richiamati in panchina. Shpendi mette paura al Pisa all’alba della mezzora. Sul suo diaagonale, Leris sulla linea di porta salva la possibile deviazione di Popov. Il Pisa spinge. Leone ci prova dal limite, palla alta. Poi tocca ad Esteves con la palla che termina ancora sul fondo. Ma la più grande occasione capota al minuto 88′ sulla testa di Meister su una grave indecisione di Seghetti. Il colpo di testa del numero 9 nerazzurro a porta pressochè sguarnita è incredibilmente fuori. Sono cinque i minuti di recupero accordati da Zanotti. C’è ancora tempo per un cambio nel Pisa: dentro Ferrah per Leone. Non succede niente nel recupero. Si va ai calci di rigore alla Cetilar Arena per decidere chi sarà qualificato al turno successivo tra Pisa ed Empoli. Semper para subito il rigore a Magnino, Meister, Rao e Loyola non tradiscono dal dischetto. Saporiti sì. Il Pisa alla fine passa il turno e si regala la Fiorentina.

SEQUENZA RIGORI: Magnino (E) parato, Meister (P) gol; Popov (E), gol; Rao (P) gol; Romagnoli (E) gol; Loyola (P) gol; Saporiti (E) alto.

PISA – EMPOLI 1-1 4-2 dcr

PISA SC (4-3-3): Semper; Zanon, Caracciolo, Canestrelli, Leris; Leone (92′ Ferrah), Piccinini (69′ Loyola), Vural (69′ Esteves); Marras, Tramoni (74′ Rao), Moreo (70′ Meister). A disp. Vukovic, Loria, Bozhinov, Primasso, Buffon, Mbambi, Frosali, Calabresi. All. Paolo Bianco

EMPOLI (3-4-1-2): Seghetti; Tosto (68′ Cauz), Biondini (46′ Shpendi), Curto; Egan, Yepes, Magnino, Ceesay (74′ Romagnoli); Saporiti; Distefano (68′ Popov), Monaco (59′ Indragoli). A disp. Perisan, Filippis, Bianchi, Tavanti, Babaiola, Huqi, Deli, Orlandi, Belardinelli, Campaniello. All. Guido Pagliuca

ARBITRO: Andrea Zanotti della sezione di Rimini (Ass. Marco Ceccon (Lovere), Marco Ceolin (Treviso) 4° Ufficiale. Luca Pairetto (Nichelino). Var. Antonio Giua (Olbia) Avar. Francesco Cosso (Reggio Calabria).

RETI: 43′ Marras (P), 61′ Saporiti (E)

NOTE: Ammoniti: Biondini, Yepes, Indragoli (E). Spettatori 7.003

Last modified: Agosto 17, 2026