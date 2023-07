A Vecchiano week end con Ortimpiadi e Gruppo Archeologico Vecchianese

Scritto da admin• 11:04 am• Vecchiano, Cultura, Spettacolo, Tutti

VECCHIANO – Sabato 15 luglio sarà la volta delle Ortimpiadi Vecchianesi, in programma dalle 17 al Circolo Arci Bartalini di Filettole.

Anche quest’anno, inoltre, in occasione dell’Estate Vecchianese il Gruppo Archeologico ASRSA Odv propone due conferenze sul tema storico archeologico con l’obiettivo di mettere in luce e far conoscere a cittadini e avventori la storia del territorio di Vecchiano e delle civiltà che lo hanno popolato.

La prima conferenza che si terrà il domenica 16 Luglio alle 21.30 in Sala Consiliare, organizzata dal Gruppo Archeologico Vecchianese, è dedicata alle origini del Castello di Santa Maria di Vecchiano, e verrà tenuta dal Prof. Mauro Ronzani, docente ordinario di Storia medievale dell’Università di Pisa e rientra inoltre nel più ampio e prestigioso palinsesto di eventi a carattere regionale delle “Notti dell’Archeologia“.

