Continuano le opere di riqualificazione in città con lastricature e nuovi marciapiedi

PISA – Prosegue nei mesi estivi l’importante opera di riqualificazione in molte aree del centro storico con il rifacimento di lastricature e marciapiedi, in particolare nei quartieri di Santa Maria e San Francesco. Dopo gli interventi già conclusi in via Roma e via San Nicola, sono in fase conclusiva i lavori in via Vernaccini (385 metri quadrati) e nel primo tratto di via Coccapani (350 metri quadrati complessivi) per un investimento totale di 372 mila euro. Successivamente si passerà a via Vernagalli (490 metri quadrati di lastricati).

“I cantieri in corso tra via Coccapani, via Vernaccini e, a breve, via Vernagalli – ha dichiarato il Sindaco di Pisa Michele Conti – seguono gli interventi in via Roma e via San Nicola, e fanno parte di un ampio progetto di ripristino e riqualificazione di strade lastricate in centro storico che riguarderà, a seguire nei prossimi mesi, anche via Risorgimento, via Carmignani, via Berlinghieri, via Trento, via Volta, via Beccaria e vicolo degli Albani, per un investimento complessivo da parte dell’Amministrazione di 1,7 milioni di euro. A questi interventi si aggiunge l’altro lotto di lavori finanziati con fondi PNRR per 1,5 milioni di euro che riguarda la riqualificazione di via dei Mille, via Corsica, piazza Buonamici e il tratto stradale di fronte a Piazza Cavallotti. Un’opera di riqualificazione del principale percorso turistico che si snoda lungo l’asse piazza dei Cavalieri – via Santa Maria. Mentre di solito sfruttiamo il periodo estivo per effettuare cantieri che possono provocare disagi alla viabilità, in questo caso, trattandosi di una zona ad alta intensità di flussi turistici, abbiamo deciso di far partire i lavori a fine settembre, una volta passati i mesi di maggiore presenza turistica a Pisa.”

“In ogni caso – aggiunge il Sindaco – si tratta di interventi attesi da molto tempo, necessari per porre fine al degrado in cui da anni versa il manto stradale di vie centrali che rappresentano il biglietto da visita del nostro centro storico e sono molto frequentate da pisani, turisti e studenti. Con un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro abbiamo deciso di dedicare grande attenzione alla fruibilità, accessibilità e sicurezza dei molti pedoni che quotidianamente si muovono all’interno del centro, riportando decoro e soprattutto restituendo al suo valore la parte storica della città.”

