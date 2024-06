“Congratulazioni a Susanna Ceccardi”, terza più votata in Toscana: le dichiarazioni di Meini e Nisini (Lega)

Scritto da admin• 2:33 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto dell’Onorevole Tiziana Nisini, Vicesegretario regionale Lega Toscana e Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale Lega

“Esprimiamo le nostre congratulazioni a Susanna Ceccardi per l’ottimo risultato ottenuto, posizionandosi come la terza più votata in Toscana dopo Meloni e Vannacci, superando anche Tajani. Questo è un chiaro segno dell’apprezzamento degli elettori per il suo impegno in Europa, sempre con uno sguardo attento alla nostra regione. Susanna ha dimostrato grande impegno anche in questa occasione, dialogando costruttivamente con molte persone, sia nelle città che nei borghi toscani. È una donna di valore, preparata e determinata, che da anni rappresenta la Lega in Toscana. Siamo orgogliosi di lei, insieme ai militanti e ai sostenitori toscani della Lega.“, concludono Nisini e Meini

