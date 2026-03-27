Pontedera delle Donne si chiude con un bibliosabato: focus su sport e rete antiviolenza

Written by Redazione• 1:31 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Si conclude sabato 28 marzo, alla biblioteca Gronchi, il programma di Pontedera delle Donne, il ciclo di iniziative che ha animato la città con incontri, dibattiti ed eventi dedicati alla condizione femminile.

A chiudere il cartellone sarà, alle ore 16.30, il bibliosabato speciale “L’incanto del rispetto, fiabe per un mondo senza violenza” con Anna Bianco, un momento di letture e confronto rivolto a bambine e bambini.

«Al centro, anche quest’anno, ci sono state le donne e la loro condizione – ha sottolineato la vicesindaca Carla Cocilova – grazie a un lavoro condiviso che ha coinvolto tante realtà del territorio».

Tra gli appuntamenti più significativi dei giorni scorsi, l’incontro “Valori per lo sport, valori per le donne” al Centrum Sete Sóis, durante il quale il Comune ha aderito alla Carta Etica dello sport femminile, promossa a livello nazionale per contrastare le discriminazioni di genere nello sport.

Importante anche l’annuncio, emerso nel dibattito promosso dalla Casa della Donna, della futura apertura a Pontedera di una casa rifugio e di uno sportello di ascolto per le donne vittime di violenza, servizi che saranno inseriti nella rete della Società della Salute e rivolti a tutto il territorio della Valdera e dell’Alta Valdicecina.

«Un obiettivo che ci eravamo dati – ha aggiunto Cocilova – per rafforzare la rete antiviolenza già esistente, lavorando in sinergia con le realtà attive sul territorio».

Soddisfazione anche da parte dell’assessora alle pari opportunità Eleonora Pini: «Tanta partecipazione e numerosi temi affrontati. Pontedera delle Donne ha centrato il suo obiettivo: sensibilizzare e promuovere la parità di genere con azioni concrete».

Nella foto la vicesindaca Cocilova con la presidente di Soroptimist Valdarno inferiore Patrizia Di Pasquale.

Last modified: Marzo 27, 2026