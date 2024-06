Conferenza sulle Comunità Energetiche a Pisa: sviluppo e prospettive future

Scritto da admin• 3:41 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il 28 giugno, dalle 11:30 alle 15:30, presso la Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa, si terrà la Conferenza “Comunità Energetiche: dalle regole operative allo sviluppo dei progetti sul territorio”, evento conclusivo del Master annuale in “Comunità Energetiche Sostenibili” (MCERS) sotto l’egida dell’UNESCO Chair on “Sustainable Energy Communities” dell’Università di Pisa.

Patrocinato e co-organizzato dall’Italian Forum of Energy Communities (IFEC), l’evento discuterà lo stato del settore, buone pratiche e temi aperti, con interventi di esperti come Rocco Rizzo, Marco Raugi, Michele Benini, Matteo Caldera, Romano Borchiellini, Paolo D’Ermo, Andrea Lanzini e Marisa Meli.

Una tavola rotonda coinvolgerà membri del network IFEC e rappresentanti delle Comunità Energetiche toscane. L’evento, aperto al pubblico su prenotazione e disponibile anche in streaming, presenterà la prossima edizione del Master, unico in Italia per le sue competenze multidisciplinari.

Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria organizzativa a segreteria@ifec.it.

Last modified: Giugno 20, 2024