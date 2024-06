Approvato il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa

Scritto da admin• 4:21 pm• Pisa, Attualità

PISA – La Giunta comunale di Pisa ha approvato il nuovo Codice di comportamento per i dipendenti del Comune, che stabilisce doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per dipendenti, dirigenti, collaboratori e consulenti. Il Codice include misure per la prevenzione della corruzione e garantisce trasparenza, correttezza e semplificazione nell’attività amministrativa.

Il Codice regola l’uso corretto degli strumenti informatici, internet e telefoni, specificando che gli account istituzionali devono essere usati solo per fini lavorativi. Nei rapporti con il pubblico, i dipendenti devono comportarsi con cortesia e rispetto della riservatezza. È richiesto un linguaggio chiaro e comprensibile e l’osservanza del segreto d’ufficio. Inoltre, l’uso dei social deve essere cauto per evitare che le opinioni personali siano attribuite all’amministrazione.

I dirigenti devono mantenere un comportamento esemplare e imparziale, promuovendo la crescita professionale dei colleghi con valutazioni imparziali.

La bozza del Codice è stata sottoposta a una procedura partecipativa per raccogliere osservazioni e miglioramenti dagli stakeholder, sia interni che esterni all’Ente.

