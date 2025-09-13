Confcommercio Pisa incontra la Croce Azzurra Litorale Pisano: presentato il bilancio dell’estate e gli obiettivi per il 2026

Written by Antonio Tognoli• 5:04 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Più di 350 accessi al servizio infermieristico, 110 servizi di trasporto per persone non autosufficienti dal Litorale verso l’ospedale di Pisa nel solo mese di agosto e oltre 100 famiglie bisognose assistite con la distribuzione di generali alimentari e materiale per l’igiene personale.

Sono alcuni numeri dell’attività svolta dalla Croce Azzurra del Litorale Pisano presentati nel corso dell’incontro “Confcommercio Pisa incontra la Croce Azzurra” ospitato dal Tirrenia Doc Caffè e moderato da Alessio Giovarruscio. Un appuntamento molto partecipato da imprenditori e cittadini del Litorale pisano e non solo, per approfondire l’attività svolta dai volontari nel corso dell’estate e le prospettive per il 2026.

“La Croce Azzurra è un autentico presidio di socialità e assistenza fondamentale per l’intero Litorale Pisano, per la sicurezza degli imprenditori e dei cittadini di Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone e di tutti coloro che frequentano il Litorale, oltre che per l’assistenza ai soggetti più fragili” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Questo incontro ha rappresentato a un’importante occasione per ribadire la fiducia tra le nostre associazioni, certificata dagli importanti numeri presentati dalla Croce Azzurra che ci danno la forza per affrontare insieme le sfide del futuro. Non possiamo neppure immaginare di avere un Litorale senza la Croce Azzurra, Confcommercio sarà sempre al vostro fianco, non vi lasceremo soli!”

“La cosa più importante è aver dimostrato che la nostra organizzazione fa qualcosa di utile per il nostro territorio” afferma il presidente della Croce Azzurra Litorale Pisano Paolo Malacarne “Non possiamo che ringraziare Confcommercio e Sib per il sostegno dimostrato in molte occasioni, che cerchiamo di ripagare garantendo un costante impegno al servizio del Litorale: il riconoscimento del nostro impegno sociale è più importante di qualsiasi aspetto economico. L’attività svolta questa estate dimostra una crescita costante, le sfide da affrontare per il 2026 riguardano la mancanza di volontari e la necessità di una sede che ci garantirebbe di rendere la Croce Azzurra un luogo di aggregazione oltre che di servizi”.

Rivolge alla Croce Azzurra “i migliori complimenti per la sua attività e per la sua crescita esponenziale” l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Pisa Virginia Mancini “garantiamo il pieno supporto dell’amministrazione e l’impegno per cercare di individuare tutte le soluzioni che possano garantire la continuità di questa importantissima realtà”.

L’incontro ha visto gli interventi di Luca Ravagni, Cristiano Scarpellini e Virgilio Ruglioni, rispettivamente presidenti di ConfLitorale Confcommercio Pisa, Confcommercio Marina di Pisa e Confcommercio Tirrenia

Last modified: Settembre 13, 2025