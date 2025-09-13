Elena Meini (Lega): “Volterra: una splendida località che merita di essere valorizzata e non colpevolmente dimenticata dalle Istituzioni regionali.”

Written by admin• 4:56 pm• Volterra

VOLTERRA – “Per l’ennesima volta sono voluta tornare a Volterra, città meravigliosa ed accogliente, per confrontarmi con i cittadini e con alcuni eletti del territorio su varie importanti tematiche come quelle relative all’ospedale, alla viabilità, al lavoro ed alla geotermia”, afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega e capolista a Pisa e provincia alle prossime elezioni regionali.

“Se si vogliono davvero valorizzare e preservare le aree interne, bisognerebbe, però, offrire ai residenti dei servizi efficienti, a partire da quelli sanitari, visto che il locale presidio ospedaliero, fondamentale per oltre 30.000 persone, ha tuttora delle carenze in pediatria, è assente la terapia intensiva, scarseggiano i posti letto ed altri settori assistenziali del nosocomio non garantiscono un’operatività per l’intero arco della giornata; tutte queste palesi carenze si trascinano da tempo e ciò è inaccettabile-prosegue il Consigliere.” È innegabile che pure la viabilità sia assolutamente da migliorare, con interventi adeguati e risolutivi per gli utenti.” “La geotermia, da me definita il “petrolio della Toscana” deve essere, altresì, sempre più un fattore economicamente trainante per tutta l’area, a fronte di un ente regionale clamorosamente immobile ed impreparato sulla tematica -insiste Meini.” “Ho voluto confermare, dunque, il mio massimo impegno per questa zona che merita di avere certezze e non solo promesse targate Pd, mai, colpevolmente, mantenute-conclude la rappresentante della Lega.”

