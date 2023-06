Confcommercio, come cresce l’associazione leader di categoria

Scritto da admin• 5:52 pm• Pisa, Attualità, Tutti

Prosegue inarrestabile il trend positivo: bilancio, fatturati, servizi, attività, dipendenti, categorie

Stefano Maestri Accesi – Presidente Confcommercio Provincia di Pisa – “Cinquemilacinquecento diciotto associati con un incremento di quasi il 10% rispetto allo scorso anno, 3 milioni e mezzo di fatturato complessivo delle società del gruppo, una grande presenza sul territorio per i nostri 34 sindacati divisi tra territoriali e tematici e una grandissima interazione e collaborazione a tutti i livelli istituzionali, dal livello regionale a tutti i gli amministratori locali, il parco di San Rossore e tantissime altre istituzioni. Non dimentichiamoci degli incontri con gli attuali ministri, dal ministro delle infrastrutture che ci attende a Roma per parlare del “dossier” Pisa, così come con il ministro del turismo e il ministro dell’agricoltura per la filiera eno-gastronomica. La nostra forza è quella di rappresentare quotidianamente al meglio i nostri associati riuscendo a dare loro una infinità di servizi e tante nuove opportunità”.

Federico Pieragnoli (Direttore Confcommercio Provincia di Pisa) –“Senza il supporto dei nostri presidenti questi risultati sarebbero stati impossibili, per questo ringrazio la Giunta e il Consiglio per gli input indirizzati alla governance tecnica e per lo straordinario contributo indirizzato alla crescita dell’associazione. In questi anni siamo stati vicini agli imprenditori e questo è il segreto dei nostri risultati, in un momento in cui altre associazioni, anche del nostro mondo, non hanno questo obiettivo e devono sottostare a logiche diverse rispetto alla crescita associativa”.

Pisa, 29 giugno 2023 – Un fatturato di €3 MLN e 400 mila, un avanzo di gestione di +€50.000 per l’anno 2022, oltre 5.500 associati, con una crescita di +424 unità nel primo semestre 2023, 164 nuove aperture avviate negli ultimi 18 mesi,ulteriori 10 risorse umane inserite da gennaio di quest’anno. Sono questi alcuni dei numeri, estremamente lusinghieri, sull’andamento che Confcommercio Provincia di Pisa ha presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei massimi vertici dell’associazione.Confcommercio, l’associazione leader della provincia di Pisa sta benissimo e guarda al futuro con fiducia osservando alcuni dei principali indicatori.

34 Categorie costituite in Consiglio DirettivoAl 30 giugno, il numero di dirigenti ha registrato un balzo di +25, raggiungendo quota 210, mentre sono 34 le categorie costituite, 25 tematiche (agenzie di viaggio, alberghi, campeggi, Confcarni, Confinternazionalizzazione, Confristoranti, Confsport, edicole/cartolibrerie, farmacie, Federmoda, Fimaa, Fipe, Fipe donna, Fiva, Fnaarc, giovani imprenditori, guide turistiche, ncc/autobus turistici, ottici, professionisti, rimessaggi, Sib, Silb, Terziario donna, 50&più) e 9 territoriali (area vasta, Cascina, centro storico, Conflitorale, Marina di Pisa, Pontedera, San Miniato, Tirrenia, Volterra).

Rappresentanza Istituzionale. Una formidabile rappresentanza istituzionale, che nel giro di qualche settimana ha portato ad incontrare ben tre ministri dell’attuale Governo (Salvini, Santanchè e Lollobrigida); a stringere rapporti consolidati con i massimi vertici delle istituzioni regionali e provinciali: dal presidente della regione Eugenio Giani, al presidente della provincia Massimiliano Angori, alla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest dove l’associazione di via Chiassatello può vantare la presenza di un membro di Giunta, una delega al turismo e ben cinque consiglieri; quotidiani e strettissimi i rapporti con i sindaci e le amministrazioni comunali; altrettanto stretti e collaborativi quelli con istituzioni del territorio, Prefetto e Questore, Parco di San Rossore, Università di Pisa, Aeroporto Galilei, Arcivescovado; stesso discorso con preminenti istituzioni culturali: Teatro Verdi, Palazzo Blu, Museo delle Navi Romane.

Centri Commerciali Naturali in tutta la provincia

Confcommercio Provincia di Pisa gestisce e coordina 12 centri commerciali naturali (CCN) in tutta la provincia di Pisa: Capanne, Capannoli, Casciana Terme,

Castelfranco, Castelnuovo V. di C., Montopoli, Ponsacco, Ponte a Egola, Santa Croce, Santa Maria a Monte, San Miniato Basso, Staffoli.

125 Eventi all’anno. Animare al meglio i territori per valorizzare il tessuto commerciale, offrire nuove occasioni di visibilità, shopping e consumo, sono ben 125 gli eventi organizzati direttamente da Confcommercio nel 2022, meno di un evento ogni tre giorni, dai più piccoli arrivando a quelli più d’impatto, tra cui la Cena sul ponte, il premio Giovani Imprenditori, la Notte Blu Tirrenia, il Marina Dance Parade, la Notte Nera, Pontedera Kids, la Music&Drink, la Notte Vintage di Ponsacco, la Notte di Piacere di Casciana Terme, il Pinocchio sotto l’albero, il Premio Donna Impresa, il premio GenerazionImpresa, Santa Croce in piazza, Rememories e tanti altri ancora.

Oltre €10 MLN di credito erogato nel 2022

Sul fronte del sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Pisa, nei primi 5 mesi del 2023 Confcommercio, attraverso le garanzie di CentroFidi Terziario, ha erogato credito per un importo complessivo di €5,2MLN e gestito direttamente bandi per 106 imprese. Numeri in costante crescita rispetto all’intero 2022 quando il credito erogato a raggiunto i €10,4 MLN e 245 bandi gestiti.

1.800 persone formate nel 2022

3.527 ore di formazione erogate nel solo anno 2022 per 1.795 persone formate tramite l’agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, di cui 1.352 ore di formazione gratuita e 2.175 ore per 60 corsi riconosciuti dalla Regione Toscana. A queste, si vanno ad aggiungere le oltre 3.000 ore erogate tramite il fondo interprofessionale For.Te.

Agenzia per il lavoro

L’Agenzia per il Lavoro di Confcommercio, da settembre 2022 ad oggi ha gestito 1.027 disoccupati, offrendo loro orientamento, bilancio di competenze, e opportunità concrete di occupazione, considerando che il 27% dei selezionati è stato inserito nel mondo del lavoro.

Crescono fatturati e aziende amministrate

Cresce anche il fatturato e il numero di aziende amministrate: al 31 dicembre del 2022 il numero di aziende era di 402 per un fatturato di €580.000, mentre al giugno 2023 le aziende sono salite a 430 e il fatturato ha toccato quota €624.000. Trend in crescita anche per l’area lavoro, con 221 aziende amministrate a giugno 2023 (erano 216 al 31 dicembre 2022) per 11.076 cedolini annui (9.391 i cedolini al 31 dicembre dello scorso anno).

Igiene e Sicurezza

Nel 2022 sono state 424 le aziende pisane che hanno ricevuto una consulenza in materia di igiene e sicurezza per un fatturato complessivo di €166.200.

