Francesca Posarelli alla guida della Piccola Industria Toscana. Le parole di Andrea Madonna

PISA – Andrea Madonna, presidente UIP parla a proposito della elezione di Francesca Posarelli, già vicepresidente UIP e CEO di Esanastri, alla guida della Piccola Industria di Confindustria Toscana.

“Da parte mia e degli associati dell’Unione Industriale Pisana esprimo le congratulazioni a Francesca Posarelli per l’elezione a presidente della Piccola Industria di Confindustria Toscana e formulo i migliori auguri per gli anni che la attendono alla guida di questo importante settore della Confindustria regionale.Rappresentando le PMI un fondamentale assetto dell’economia Toscana e italiana,

il fatto che per questo nuovo incarico di portata strategica sia stata scelta una imprenditrice di grande visione ed esperienza è anche un riconoscimento per il lavoro realizzato nella provincia di Pisa. Francesca Posarelli ha sinora guidato la PMI della Confindustria della provincia di Pisa indirizzando politiche territoriali a sostegno e a supporto delle aziende in un momento assai particolare come quello della uscita dalla pandemia, e, con il chiaro obiettivo di renderle più forti ha puntato sulla formazione manageriale, attivando così un importante processo di innovazione.

Le PMI rappresentano per la provincia di Pisa e in generale per la Toscana e l’Italia il vero motore economico per la capacità di creare, di innovarsi, di essere agili e internazionali in un mercato fortemente competitivo. Tutte caratteristiche che vediamo ben rappresentate nella figura e nella visione di Francesca Posarelli”.

