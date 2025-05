Conclusi i lavori al sistema fognario di Perignano: oltre 1,3 milioni di euro per un servizio più sostenibile

Written by admin• 11:22 am• Perignano

PERIGNANO- Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di risanamento e potenziamento del sistema fognario a Perignano, frazione del Comune di Casciana Terme Lari, realizzati da Acque SpA in sinergia con l’amministrazione comunale. Un’opera strutturale di grande rilievo, articolata in tre lotti e finalizzata all’eliminazione degli ultimi scarichi diretti ancora presenti, con un impatto significativo sulla sostenibilità ambientale e sulla qualità delle acque restituite all’ambiente.

Con un investimento complessivo di oltre 1,3 milioni di euro, l’intervento ha comportato la posa di 2.600 metri di nuove condotte, la costruzione di tre stazioni di sollevamento e la realizzazione di numerosi manufatti idraulici. Il progetto, sviluppato da Ingegnerie Toscane, ha interessato sia l’area residenziale sia quella artigianale di Perignano, puntando al convogliamento di tutti i reflui civili verso il sistema di depurazione, risolvendo criticità pregresse.

I tre lotti dell’intervento

Il primo lotto ha riguardato le vie Sicilia, delle Melorie e Panieracci , con la posa di 1.220 metri di condotte e la costruzione di un impianto di sollevamento in via Sicilia. L’intervento ha coinvolto anche una piccola porzione del Comune di Ponsacco .

ha riguardato le vie , con la posa di e la costruzione di un impianto di sollevamento in via Sicilia. L’intervento ha coinvolto anche una piccola porzione del Comune di . Il secondo lotto ha interessato via Piemonte e un tratto ulteriore di via Sicilia , con la posa di 600 metri di tubazioni , un secondo impianto di sollevamento e due sfioratori su fognature miste. È stata inoltre riattivata una fognatura nera a gravità già esistente.

ha interessato e un tratto ulteriore di , con la posa di , un secondo impianto di sollevamento e su fognature miste. È stata inoltre già esistente. Il terzo lotto ha coinvolto la zona tra via Toscana e via Livornese Est, dove sono stati posati altri 800 metri di tubazioni, un terzo impianto di sollevamento e un manufatto di sfioro.

Infrastrutture già in funzione

Attualmente le nuove infrastrutture sono già in pieno funzionamento, mentre restano da completare solo alcune opere accessorie, come il ripristino definitivo di parte dello stato dei luoghi.

“Con questo intervento – ha dichiarato Simone Millozzi, presidente di Acque – manteniamo un impegno concreto nei confronti del territorio e dei cittadini. La conclusione dei lavori a Perignano rappresenta un passo importante verso un sistema fognario moderno ed efficiente, in linea con gli standard europei, che assicura un miglior servizio e un ritorno in ambiente di acque più pulite, anche in termini quantitativi.”

