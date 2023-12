Conclusi anche i congressi comunali di IV Pisa.Progetto pronto per elezioni amministrative 2024.Punto fermo elezioni Europee: è arrivato il momento di costruire gli Stati Uniti d’Europa

Scritto da kety• 6:59 pm• Pisa, Politica

Ecco i neoeletti presidenti comunali e zonali nei congressi di Italia Viva Pisa, terminati sabato 16 dicembre 2023

Tra il 15 ed il 16 dicembre, Italia Viva ha tenuto i suoi congressi in provincia di Pisa, dove le sezioni locali hanno eletto i nuovi Presidenti.

Cascina, Ida Romano

Zona Lungomonte pisano, Valentina Foà

Pisa, Antonino Gambuzza

Ponsacco, Simone Chiaverini

Zona Valdera, Raffaela Maria Sateriale

Zona Val d’Arno Nord, Alessandro Malloggi

Zona Colline pisane, Stefania Romboli

Zona del Cuoio, Paolo Gelli

“I congressi hanno costituito l’occasione per gli iscritti di votare i candidati scelti ed esprimere le proprie opinioni su temi e proposte, dice la Presidente Anna Ferretti, “i Presidenti comunali giocheranno un ruolo cruciale nel costruire la direzione del partito a livello locale, rappresentando gli interessi dei rispettivi comuni e zone.

“A loro il compito e la responsabilità di sostenere i bisogni e le preoccupazioni dei loro elettori, garantendo che le loro voci siano ascoltate e che i loro interessi siano rappresentati all’interno del partito, “continua la Ferretti, sottolineando che “ci attende un grande lavoro e una grande sfida per elezioni comunali ed Europee 2024”

“L’Europa, sottolinea la Presidente, sarà la visione di tutta Italia Viva Pisa, verso la prospettiva degli Stati Uniti D’Europa.”

“Serve uno scatto in avanti che coinvolgerà in prima persona la nostra provincia e il nostro territorio. Noi siamo pronti abbiamo la forza di rimetterci in gioco, e lottare per questo obiettivo alto e nobile, racconta la Presidente, anche se sembra un tema lontano, noi di IV siamo convinti che su questo tema ci giocheremo il nostro futuro, perciò, prendendo ad esempio l’ambizione, il coraggio e la lungimiranza dei nostri padri fondatori, noi ci siamo!

