Giovane in scooter inseguito da alcuni lupi. Il Sindaco Cecchelli scrive a Regione e Provincia

SAN GIULIANO TERME – Nella tarda serata di lunedi 9 febbraio è arrivata al Comune di San Giuliano Terme, la segnalazione da parte di un cittadino riguardante l’inseguimento da parte di alcuni lupi nei confronti di un giovane in scooter.

Il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli ha inviato subito inviato un messaggio al presidente della Regione Eugenio Giani e a quello della provincia Massimiliano Angori per segnalare l’episodio, fortunatamente senza conseguenze in quanto il ragazzo è riuscito a fuggire. Il fatto si è verificato lungo la Strada Provinciale 30 del Lungomonte, all’altezza di Agnano Pisano.

“E’ il primo caso registrato nel nostro comune di inseguimento nei confronti di persone” ha sottolineato il primo cittadino. Il controllo della fauna selvatica, invero, non è una materia di competenza diretta dei comuni non . Da qui la richiesta di Cecchelli, rinnovata nella lettera inviata a Regione e Provincia: “Chiediamo che il fenomeno sia monitorato con attenzione, onde evitare conseguenze per l’incolumità degli abitanti”.

Last modified: Febbraio 10, 2026