Conclusa la riqualificazione di Piazza Dante

Scritto da admin• 3:14 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Prosegue senza soluzione di continuità l’opera di riqualificazione urbana portata avanti dall’Amministrazione Comunale che sabato 30 marzo 2024 alla presenza del Sindaco Michele Conti e del Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa – ha visto riaperta al pubblico la centralissima Piazza Dante, oggetto di un intervento nella sua parte centrale che ha portato alla realizzazione di una piccola Area Giochi attrezzata per i salti, la ricollocazione della panchina semicircolare in marmo, il rifacimento dell’area a prato e l’inserimento di nuovi alberi, specie vegetali arbustive ed erbacce perenni.

di Giovanni Manenti



Soddisfatto di questa ulteriore definizione di lavori di riqualificazione il Sindaco Michele Conti, che ha tenuto a sottolineare: “Restituiamo ai cittadini una Piazza Dante in cui abbiamo realizzato un piccolo intervento di riqualificazione al centro dell’area verde per valorizzare la stessa e renderla più fruibile, specialmente ai bambini, in quanto oggetto di un un progetto mirato a rendere la Piazza bella, dotarla di un verde più curato, di una piccola Area Giochi attrezzata, che può diventare un piacevole luogo di sosta e aggregazione per bambini e famiglie che vivono in Centro Storico, al pari degli studenti universitari o per i turisti di passaggio. Come abbiamo già fatto in tante altre piazze cittadine, conclude il Primo Cittadino, si tratta di una riqualificazione che utilizza l’elemento del verde per riportare decoro e bellezza all’interno del Centro Storico, con attenzione alla funzione sociale di ritrovo che nelle piazze deve essere sempre mantenuta e valorizzata, a conferma che nel Centro Storico sono tanti i piccoli e grandi interventi che da anni portiamo avanti con attenzione al decoro urbano: dai lastricati, ai cestini uniformati, alla rimozione delle scritte sui muri, al sistema di dehors e fioriere lungo l’asse pedonale, alla cura del verde e degli impianti floreali nelle piazze principali, ovvero un’attenzione ai piccoli particolari che, nel lungo tempo, può fare la differenza, sia per i turisti che arrivano a visitare le bellezze della nostra città, che per i cittadini che vogliamo riportare a vivere all’interno del Centro Storico”.



Più nello specifico dei lavori eseguiti, il Vice Sindaco Raffaele Latrofa evidenzia: “E’ una bella soddisfazione essere venuti stamani a riaprire alla città questo luogo riqualificato, per il quale abbiamo inteso aggiungere una parte importante di verde, attraverso la piantumazione di oltre 500 arbusti e 6 nuove alberature, fra cui due aranci amari che ricordano la toponomastica della Piazza prospiciente a via L’Arancio, oltre ad aver realizzato una zona dedicata ai bambini con l’augurio e la convinzione che qui possano venire, oltre ai tantissimi studenti, anche le famiglie, i nonni con i nipotini per una Piazza davvero a disposizione di tutti. In questa particolare ottica, conclude Latrofa, rivolgo un appello a tutti i cittadini affinché gli stessi ci aiutino a mantenerlo sotto il profilo del decoro, data una tendenza generale che non riguarda solo la nostra città che può far sì che la relativa manutenzione – che noi garantiamo in quanto tutte le opere a verde vanno a confluire nella “Global Service” che si occupa di tale servizio – possa essere resa più difficile da alcuni comportamenti poco civili, ragion per cui invitiamo i cittadini a stare attenti ed averne cura, trattandosi di un bene di tutti, con gli Amministratori che passano ma le opere restano e devono rimanere a disposizione di ognuno“.

Last modified: Marzo 30, 2024