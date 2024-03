Polemiche sul patrocinio del Comune a un incontro sulla maternità surrogata: le risposte di Elena Meini (Lega)

Scritto da admin• 9:33 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Elena Meini, Consigliera Regionale della Lega.

“Ogni volta che Pro-Vita promuove un’iniziativa, i membri del PD pisano non perdono occasione di polemizzare; in questo caso, criticano il patrocinio del Comune per un incontro previsto il prossimo 7 aprile”, afferma Elena Meini, Capogruppo della Lega al Consiglio regionale. Inoltre, la presenza di due Assessori, Giovanna Bonanno e Gabriella Porcaro, sembra aver irritato i Giovani Democratici, che criticano vivacemente il sostegno dell’amministrazione all’evento sulla maternità surrogata“, continua il Consigliere. “Noi, invece, riteniamo che la discussione su temi così cruciali per le donne debba essere il più inclusiva possibile, e quindi è positivo che il Comune abbia deciso di patrocinare l’incontro“, precisa l’esponente della Lega. “È ora di smetterla con le solite critiche preconfezionate e con i pregiudizi della Sinistra“, conclude la rappresentante della Lega.

