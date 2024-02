Concerto Sinfonico al Teatro Rossini di Pontasserchio inaugura il Festival Funny Mendelssohn

Scritto da admin• 12:02 pm• San Giuliano Terme, Spettacolo, Tutti

PONTASSERCHIO – Venerdì 9 febbraio alle ore 21, al Teatro Rossini di Pontasserchio si inaugura la stagione ricchissima di bella musica e straordinari interpreti internazionali organizzata dalla Associazione Fanny Mendelssohn con il contributo di Fondazione Pisa, Unicoop Firenze sezione Valdiserchio Versilia e il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina oltre che con la preziosa collaborazione di ADSI Delegazione Dimore Pisane e Associazione Dimore Storiche Italiane sezione Toscana, che ospitano gratuitamente i concerti senza nessun onere per la collettività.

Sul palco del Rossini l’Orchestra “Città di Grosseto”. Nata nel 1994 e da allora in continua crescita, si è esibita in numerose cittàitaliane riscuotendo fin da subito ampi consensi di pubblico e critica: Roma (Auditorium Conciliazione, Parco della Musica, Villa Borghese…), Milano (Santa Maria delle Grazie), Arezzo (Teatro Petrarca), Firenze (Teatro Verdi, Piazza

della Signoria, Palazzo Pitti, Salone dei Cinquecento), Siena (Teatro dei Rinnovati), Livorno (Teatro Goldoni), Perugia, Pesaro, Udine, Gorizia, Foggia, Sanremo…

Ha collaborato con artisti di fama internazionale come M.Larrieu e G.Nova, G.Garbarino, E.Bronzi, B.Canino, A.Ballista, D.Nordio, L.Angelov, E.Bátiz, M.Campanella, D.Alogna, F.A.Krager, Pier N.Masi, D.Rivera, A.Lucchesini, A.Specchi, R.Plano,E. Yerushalmi, D.Clevenger, M.Ancillotti, C.Gasdia, D.Theodossiou,N.Martinucci, Hyperion Ensemble, M.Vukovic, A.Foà e presentando

anche prime esecuzioni assolute.

Ha tenuto concerti in Romania , in Grecia , in Germania e in Francia, dove ha tenuto tre concerti per l’integrale delle opere di Beethoven per pianoforte e orchestra, nel cartellone delNancyphonies Music Festival. Si è esibita nella prestigiosa Golden Hall del Musikverein di Vienna, alla Konzerthaus di Klagenfurt e in Svizzera al Palazzo dei Congressi di Lugano.

Per il concerto inaugurale del Festival Internazionale Fanny Mendelssohn sarà diretta da

Massimo Belli, violinista diplomato a pieni voti e lode sotto la guida di Renato Zanettovich al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia perfezionatosi in seguito con il Trio di Trieste, Piero Farulli, Henryk Szeryng e Salvatore Accardo. Ha studiato direzione d’orchestra con

Aldo Belli e Julian Kovatchev.

Premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha debuttato sedicenne al Teatro Politeama Rossetti di Trieste e ha suonato da solista e diretto prestigiose orchestre, nelle piùimportanti sale in tutta Europa, ex unione Sovietica, Messico, Turchia e Sud America collaborando con Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Vladimir Mendelssohn, Piero Bellugi, Roberto Plano, Fabien Thouand, Laura Marzadori, Chloe Mun, Cristiano Rossi, Enrico Bronzi, Simonide Braconi, Massimo Quarta, Giuseppe Gibboni, Alexander Gadjiev, Giuseppe Albanese, Nikolai Satchenko e molti altri grandi artisti. Ha registrato per radio e tv Italiana, sovietica, tedesca, jugoslava, brasiliana, austriaca, e inciso per Sipario Dischi, Nuova Era e Tirreno Editoriale di Lugano. Attualmente incide per Concerto Classics, Brilliant Classics, Amadeus e Warner Classics ed ha al

suo attivo più di 30 CD che hanno ricevuto importanti riconoscimenti.

Dal 2000 è il direttore della Nuova orchestra Ferruccio Busoni.

La prima parte del programma prevede l’esecuzione del quarto concerto di Beethoven per pianoforte e orchestra. In veste di solista il pianista francese Nicolas Bourdoncle, classe 1998. Dopo avere iniziato a studiare il pianoforte in tenera età col padre Michel Bourdoncle, ha proseguito i suoi studi a Parigi, Ginevra e Madrid. Il suo debutto come solista con orchestra è stato all’età di dieci anni e sa allora la sua carriera è proseguita portandolo ad esibirsi in più di venti paesi.

Si preannuncia quindi una serata di grande musica quella di inaugurazione di un Festival che nei suoi dieci appuntamenti saprà sicuramente attrarre come sempre un numeroso, appassionato ed attento pubblico.

La manifestazione è stata realizzata insieme a Fondazione Piaggio, Associazione Culturale Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia, Edi Progetti. Mercatopoli, Confartigianato Imprese Pisa e Proloco Coltano.

Per informazioni e biglietti: Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

cell. +39 347 6371189 +39 347 8509620

e-mail: associazionefanny@gmail.com

www.fannymendelssohn.eu

