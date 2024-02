Giovedì 8 Febbraio si corre all’Ippodromo di San Rossore

Scritto da admin• 12:14 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono sei le corse all’Ippodromo di San Rossore in programma giovedì 8 febbraio con inizio alle 14.05.

Una TRIS e due corse per cavalli Anglo Arabo in programma.

Le corse in evidenza:

Il premio Maria Sacco, handicap per i 4 anni e oltre sui 1.500 metri riservato a Gr e alle Amazzoni, vede in primo piano il regolare Sorry Too Late. Sopran Drusilla è in ripresa e sarà avversaria ostica mentre Plutone ha forse raccolto meno di quanto seminato nelle ultime corse disputate. Zapprove, carico al peso ma reduce da vittoria, non va trascurato.

Il premio Giovanni Bragazzi, handicap per i 3 anni sui 1.500 metri – TRIS nazionale, offre l’opportunità del primo handicap in Italia per Anonymous Guest che si è ben comportato in maiden. Brooklyn, che ha vinto a Livorno, e l’ospite sardo Su Gurumuru sono alcuni dei rivali più ostici. Da non trascurare la coppia di Francesca Turri forte di Salsa Dancer (primo handicap in Italia anche per lui) e Zebra, che l’ultima volta non ha digerito la curva di sinistra che, su questa distanza, non dovrà affrontare.

Nel premio Assed, handicap per i 4 anni e oltre sui 1.800 metri, Dokovic sembra complessivamente avere ottime possibilità. Dispettoso non ha problemi con il top weight ed è reduce da vittoria livornese così come il lunatico Charly Brown. Diosu de Campeda è reduce da due secondi posti ma sembra sacrificato al peso. Corsa molto incerta nella quale gli altri nella parte superiore della scala dei pesi possono interferire per vittoria e piazzamenti.

