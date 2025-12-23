Aree interne al centro del dibattito: incontro pubblico a Capannoli sul futuro della Valdera

Written by admin• 9:09 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA- Si è svolto venerdì 19 dicembre 2025 a Capannoli un incontro pubblico dedicato al tema delle aree interne, con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito regionale territori spesso marginalizzati ma fondamentali per lo sviluppo della Toscana.

All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti della Valdera e dell’Alta Val di Cecina, a testimonianza di problematiche e opportunità comuni che superano i confini comunali. A fare gli onori di casa è stata la consigliera comunale di minoranza Silvia Rocchi. Sono intervenuti Enrico Fatticcioni, vicesindaco di Casciana Terme Lari, Giacomo Tarrini, sindaco di Chianni, Antonella Scocca, consigliera di minoranza di Palaia, Gian Paolo Quercetani, consigliere di minoranza di Pontedera. A concludere i lavori Diego Petrucci, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana.

Dal confronto è emersa una posizione condivisa: l’attenzione della Regione è troppo spesso concentrata sulle grandi città, mentre i piccoli e medi comuni continuano a essere sottovalutati, nonostante rappresentino una parte essenziale del tessuto produttivo, culturale e paesaggistico toscano.

Durante l’incontro è stata ribadita la necessità di superare interventi frammentari e costruire una strategia di medio periodo, con uno sguardo al 2030, che tenga insieme infrastrutture, mobilità, turismo, sviluppo economico e servizi essenziali. Particolare attenzione è stata posta sul tema dei collegamenti, sul rispetto dei cronoprogrammi delle opere già finanziate e sulle opportunità legate alla mobilità sostenibile e al turismo lento.

Ampio spazio anche al rilancio turistico della Valdera, alle esigenze delle imprese e al rafforzamento dei servizi, in particolare della sanità territoriale. È stato sottolineato il ruolo che strutture come il Minihospital “Sandro Pertini” e il sistema termale di Casciana Terme possono tornare a svolgere all’interno di una visione integrata di benessere e qualità della vita.

Il valore politico dell’incontro è stato individuato nella volontà di costruire un nuovo rapporto tra territori e Regione Toscana. Il vicepresidente Diego Petrucci ha raccolto la sfida, impegnandosi a portare con continuità le istanze delle aree interne all’interno del Consiglio regionale.

Un confronto che segna l’avvio di un percorso: le aree interne non chiedono trattamenti di favore, ma ascolto, visione e la possibilità di contribuire pienamente allo sviluppo della Toscana.

Last modified: Dicembre 23, 2025