Concerto di Fiorella Mannoia a San Giuliano, Fabbrini critica i costi: “Serve una programmazione duratura”

Written by Redazione• 5:17 pm• San Giuliano Terme, Politica

Il consigliere di Futuro Nazionale interviene sulla variazione di bilancio da 90mila euro destinata a coprire parte delle spese dell’evento

SAN GIULIANO TERME – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Simone Fabbrini, consigliere comunale ed esponente di Futuro Nazionale.

I costi del concerto di Fiorella Mannoia, tenutosi a settembre al Parco della Pace, al centro del confronto in Consiglio comunale. Durante la seduta di lunedì 5 ottobre è stata discussa una variazione urgente di bilancio da 90mila euro, destinata a coprire parte delle spese dell’iniziativa a carico del Comune.

A criticare la gestione economica dell’evento è Simone Fabbrini, consigliere comunale ed esponente di Futuro Nazionale, secondo il quale il costo complessivo avrebbe raggiunto e probabilmente superato i 180mila euro.

«I concerti e le iniziative culturali possono e devono essere realizzati, ma attraverso una strategia e una visione capace di garantire una programmazione duratura e consolidata nel tempo», dichiara Fabbrini. «È giusto portare grandi artisti sul nostro territorio, ma è ancora più doveroso gestire nel modo migliore le risorse dei cittadini a fronte delle tante criticità presenti sul territorio».

Il consigliere richiama il Lucca Summer Festival come esempio di una manifestazione consolidata e sostiene che anche San Giuliano Terme possa sviluppare una propria proposta, purché inserita in un percorso continuativo.

«San Giuliano Terme ha le potenzialità per inserirsi in questo settore, ma deve farlo con criterio», afferma, contestando il rischio di iniziative isolate e prive di seguito.

La richiesta di Fabbrini è quindi quella di costruire un calendario annuale degli eventi, accompagnato da una pianificazione delle risorse e degli obiettivi.

«Serve una vera programmazione annuale degli eventi. Non abbiamo bisogno di semplici spot elettorali, ma di una pianificazione capace di proiettare davvero San Giuliano Terme a un livello superiore», conclude.

Last modified: Ottobre 6, 2026