Concerto Cinema Italiano – Musiche da Oscar a Casciana Terme

CASCIANA TERME LARI – Concerto per la Rassegna Via dell’Arco 2025, cinquantesima prima edizione, 31 agosto ore ventuno e trenta, Piazza Garibaldi, Casciana Terme

Gran Concerto I Suoni di Sillene 2025, festival itinerante nelle terre delle acque

Cinema Italiano – Musiche da Oscar, Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno

Noemi Umani, soprano

Mario Menicagli, direttore

Un appuntamento imperdibile per celebrare Casciana in Arte – Via dell’Arco 2025, cinquantesima prima edizione, con la musica da film e le più celebri colonne sonore del cinema italiano e internazionale, in un’atmosfera coinvolgente tra musica, cinema e arte.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, diretta dal maestro Mario Menicagli, che accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio tra le melodie che hanno fatto la storia del grande schermo italiano e conquistato riconoscimenti internazionali, tra cui i Premi Oscar.

Un omaggio ai grandi maestri della musica da film come Ennio Morricone, Nino Rota, Alan Silvestri e Nicola Piovani, insieme alla splendida voce del soprano Noemi Umani.

L’evento è inserito nella programmazione estiva del Comune di Casciana Terme Lari, organizzato dalla Pro Loco di Casciana Terme e sostenuto dagli sponsor degli eventi estivi.

Biglietti in prevendita su Ticketone e alla Tabaccheria Zizzi, Casciana Terme, via della Sorgente venti, telefono zero cinquecento ottantasette seicento quarantasei centocinquantuno. Biglietteria al Castello dei Vicari a Lari, telefono tre tre quattro tre nove sei tre sette otto due.

In caso di pioggia il concerto si terrà nel Salone delle Terme.

