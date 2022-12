Con Babbo Natale al Centro trasfusionale 22 donazioni fra sangue e piastrine

Scritto da Antonio Tognoli• 6:28 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il Centro trasfusionale dell’Aoup, grazie a Babbo Natale, ha raccolto 22 donazioni totali fra sangue e piastrine.

Hanno donato le associazioni e anche il testimonial di questa ennesima iniziativa di apertura straordinaria domenicale organizzata dall’Unità operativa Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, per incentivare le persone a donare il sangue specie a ridosso delle festività.

Ulteriori eventi per sensibilizzare la popolazione a supportare l’ospedale ci saranno anche nei prossimi giorni. Si ricorda che il Centro trasfusionale (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione, chiamare le Associazioni dei donatori o telefonare alla struttura allo 050/993741-3742.

