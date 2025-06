Comunicazione ufficiale di Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS

Written by admin• 4:37 pm• Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTE- In merito alle recenti dichiarazioni rese dal Comune di Santa Maria a Monte (Pisa), l’associazione Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS intende precisare quanto segue.

Durante l’incontro svoltosi il 17 ottobre 2024 con la Sindaca e la sua dirigente, si è convenuto, alla luce delle attività culturali già avviate per l’anno 2024/2025, di concedere un’ulteriore proroga della gestione del Teatro Comunale all’associazione Pensieri di Bo’, ripristinando il canone di concessione previsto originariamente nel Contratto di Gara Pubblica REP. 4097 del 17/09/2014, ovvero prima delle modifiche introdotte durante l’emergenza Covid.

La Determina Comunale n. 601 del 26 novembre 2024 formalizza questa proroga, affidando la gestione del Teatro Comunale a Pensieri di Bo’ per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 luglio 2025, definendo anche i parametri economici applicabili durante questo periodo transitorio, in attesa della pubblicazione di una nuova gara pubblica.

Durante lo stesso incontro del 17 ottobre 2024, l’Amministrazione Comunale ha assunto l’impegno di pubblicare tale nuova gara prima della scadenza della proroga, prevista appunto per il 31 luglio 2025.

Desidero sottolineare che, fin dall’insediamento della nuova Amministrazione nel 2023, ho personalmente richiesto a più riprese l’indizione di una nuova gara pubblica, poiché lavorare tramite proroghe annuali risulta insostenibile nel lungo periodo.

Cosa è accaduto il 17 e 18 giugno 2025?

In occasione dei saggi finali dei nostri laboratori teatrali, ho ritenuto doveroso comunicare pubblicamente che Pensieri di Bo’ cesserà le proprie attività all’interno del Teatro Comunale a partire dal 31 luglio 2025, data in cui termina la gestione prorogata come da determina n. 601. Inoltre, abbiamo chiarito che non avvieremo nuove attività per il prossimo anno, proprio per non condizionare o “ipotecare” la futura gestione del teatro.

Trasparenza economica

Per garantire la massima trasparenza e per mettere a tacere insinuazioni infondate circa presunti guadagni dalla gestione del Teatro Comunale, il 6 giugno 2025, tramite PEC, abbiamo richiesto all’Amministrazione Comunale di fornirci entro il 25 giugno 2025 i conteggi relativi ai contributi economici versati da Pensieri di Bo’ al Comune nel periodo settembre 2014 – dicembre 2024.

Abbiamo appreso solo dai giornali che la nuova gara pubblica potrebbe essere indetta a settembre 2025, ma da quell’incontro del 17 ottobre 2024 ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte del Comune, nemmeno in risposta alla PEC del 6 giugno.

Precisazione finale

Ribadisco con forza che Pensieri di Bo’ ha gestito il Teatro Comunale dal settembre 2014 fino ad oggi, in virtù di una gara pubblica regolarmente vinta. Pertanto, ritengo assolutamente inopportune e irrispettose alcune espressioni recentemente usate – come “monopolio della cultura” o “l’era dei personalismi è finita”.

Non intendo commentare ulteriormente quanto dichiarato pubblicamente dalla Sindaca sui social: sarà il tempo, come sempre, a giudicare.

In qualità di Direttore del Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, auspico sinceramente che questo importante bene comune continui a essere al servizio della collettività, con trasparenza, rispetto e progettualità.

