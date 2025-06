Written by admin• 4:06 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Maria Pia Morella, Commissario Lega Salvini Premier Cascina.

“Cascina, città in abbandono: crollano le mura storiche, cittadini senza risposte“

“Cascina sta attraversando una fase di crescente degrado e trascuratezza, segnata da lavori mai iniziati o lasciati incompleti, con conseguenze sempre più gravi per la vita quotidiana dei cittadini. Questa mattina è stata segnalata la chiusura di via Simone da Cascina, un’arteria fondamentale per residenti e attività commerciali. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario a causa del crollo di un tratto delle antiche mura, che ha comportato l’immediata interdizione dell’area per motivi di sicurezza. Quelle stesse mura, insieme alle storiche torri del territorio, rappresentano un patrimonio culturale di enorme valore per la città. Eppure, da anni versano in condizioni di completo abbandono, prive della minima manutenzione e soggette a un degrado che oggi ha portato a conseguenze concrete e pericolose. È urgente avviare un piano di tutela e restauro per evitare ulteriori crolli e salvaguardare la memoria storica del nostro territorio. A rendere ancora più critica la situazione, si aggiunge un disservizio gravissimo: da giorni il numero della Polizia Municipale risulta inattivo, impedendo ai cittadini di segnalare emergenze o richiedere interventi. Un fatto inaccettabile che mette a rischio la sicurezza e mina il rapporto tra istituzioni e comunità. Chiediamo all’Amministrazione comunale di intervenire immediatamente, con azioni concrete e risolutive, per ripristinare la sicurezza urbana, migliorare la qualità della vita e difendere il patrimonio storico di Cascina. Non possiamo assistere in silenzio a un lento ma inesorabile declino. Cascina merita attenzione, cura e rispetto. La città e i suoi cittadini non possono più essere lasciati soli.“, conclude il comunicato.

