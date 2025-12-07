Alberto Gilardino: “In campo convinti della nostra forza”

Written by admin• 6:35 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Alla vigilia della sfida tra Pisa e Parma il mister nerazzurro Alberto Gilardino ha incontrato la stampa dopo l’ultima rifinitura del gruppo nerazzurro.

di Giovanni Manenti

CONSAPEVOLEZZA DELLA NOSTRA FORZA. “Per la gara contro i ducali dobbiamo avere la consapevolezza della nostra forza e della crescita avuta durante questi mesi, da affrontare con coraggio e determinazione e con il vantaggio di poter contare sull’apporto del nostro pubblico. Abbiamo recuperato quasi tutti gli effettivi per noi deve essere un ulteriore punto di forza, avendo fatto molto bene nel corso della settimana focalizzandoci su ogni partita, senza pensare ne agli incontri successivi né ai risultati delle altre“.

IL PARMA HA QUALITA’ CHE CONOSCIAMO. “Conosciamo le caratteristiche e le qualità dei giocatori del Parma, ma indipendentemente da questo noi dovremo essere convinti della nostra forza per poter ottenere una vittoria di vitale importanza in relazione alla quale ci siamo preparati per attaccare con ferocia in ogni situazione di attacco, ivi comprese le conclusioni dalla distanza che è una situazione di gioco su cui siamo un pò in difetto e su cui abbiamo lavorato“.

GLI INDISPONIBILI. “Tra i convocati per la gara contro il Parma non ci sono Cuadrado, Denoon e Stengs, mentre oltre a Vural ed Akinsanmiro sono a disposizione anche Lusuardi ed Esteves“.

FIDUCIOSO SULLA FORZA DEI RAGAZZI. “Io sono fiducioso sulla forza dei ragazzi, che hanno sinora dimostrato di essere un gruppo coeso e di grande affiatamento, anche se sono d’accordo sul fatto che siamo stati penalizzati dalla gestione non perfetta in alcune occasioni, che ci hanno fatto perdere qualche punto, una situazione di campo su cui dobbiamo migliorare“.

SUL RUOLO DEL PORTIERE E ALTRO. “Per quanto concerne il ruolo del portiere, sono tranquillo per il fatto di avere due ottimi elementi per scegliere il quale deciderò domenica mattina, mentre per la gestione dei calci piazzati, sono d’accordo che rappresentano una soluzione importante nel calcio moderno così come del fatto che dobbiamo cercare di sfruttarli al meglio, così come le scelte in attacco saranno condizionate dagli avversari ed anche se contro l’Inter Meister e Nzola si sono comportati bene, non è detto che non ci sia spazio per le alternative costituite da Moreo, Tramoni e Lorran“.

SUL PASSATO A PARMA. “Per me il ricordo dei tre anni giocati a Parma non può che essere un qualcosa di positivo sia dal punto di vista dei risultati personali che per il rapporto avuto con il tecnico Cesare Prandelli, da cui ho appreso tanto, che poi sto cercando di trasmettere ai miei giocatori nella nuova veste di allenatore, avendo anche riferimento alla crescita tecnica di ogni singolo, specie per i più giovani“.

SULLA COPPA D’AFRICA. “So che a breve perderemo alcuni giocatori in quanto impegnati in Coppa d’Africa, ma ciò fa parte del gioco ed in ogni caso ho a disposizione valide alternative per sopperire a tale situazione“

