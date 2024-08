Comune di Pisa lancia il bando ‘Viaggio in tranquillità’: contributi per il trasporto delle persone fragili

Scritto da admin• 12:35 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando “Viaggio in tranquillità”, un’iniziativa destinata a supportare le persone in condizioni di fragilità con un contributo di 200 euro per i servizi di trasporto. Questo sostegno, erogato dall’Ufficio Sociale, è rivolto ai residenti che utilizzano taxi, Ncc o cooperative di trasporto per spostamenti legati a visite mediche, rapporti interpersonali e attività sociali. Le domande possono essere presentate dal 30 luglio al 30 agosto.

Il bando si rivolge a residenti di Pisa con cittadinanza italiana, europea o di paesi extra-UE con permesso di soggiorno, che rientrano in specifiche categorie di disabilità o fragilità economica. La graduatoria per l’assegnazione dei fondi darà priorità alle persone con disabilità grave o con invalidità superiore al 74%, seguite dagli over 65 con Isee inferiore a 16.500 euro.

Le domande si presentano online tramite credenziali SPID, CNS o CIE. Il Comune offre supporto tecnico per la compilazione della domanda e informazioni attraverso vari canali, inclusi un numero verde e un servizio di facilitazione digitale.

Last modified: Agosto 1, 2024