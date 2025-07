Massimo Giovanardi a ViviParco 2025

Written by admin• 11:46 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Un percorso musicale e teorico per approfondire le contraddizioni dell’industria del viaggio e promuovere un turismo sostenibile: martedì 22 luglio a partire dalle 18.30 presso il giardino di Villa Giraffa a San Rossore, Massimo Giovanardi presenta ‘Destinations: canzoni per la gestione del territorio e del turismo’, nell’ambito della rassegna culturale ambientale ViviParco 2025.

Docente del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna, Giovanardi intervistato da Francesca Petrucci illustrerà il suo libro che in 12 capitoli, ognuno ispirato da una composizione musicale originale dell’autore, analizza l’impatto del cambiamento climatico sul turismo, le migrazioni, il “dark tourism”, i diritti di cittadinanza e i rischi del troppo turismo. Creato per Mimesis Edizioni in italiano e inglese per promuovere una consapevolezza più scientifica sui temi della gestione del turismo, il volume viene introdotto al pubblico insieme ad una selezione di canzoni alla scoperta di destinazioni balneari e alpine, urbane e rurali, brasiliane ed europee.

Per la rubrica ‘Gusta il Parco’, sarà presente Marco Morelli per il Liquorificio Morelli che ha da poco lanciato il primo liquore al mondo al pinolo, realizzato con il pregiato frutto delle pinete di San Rossore. Imbottigliato a 28 gradi alcolici, è il risultato di un processo artigianale attento, si presenta opalescente per la presenza naturale della resina che dà luogo a una sospensione di oli essenziali che richiamano l’effetto dell’anice mescolato con acqua.

Durante la serata sarà visitabile la mostra fotografica ‘Istanti, attimi di vita selvaggia’ di Valter Bernardeschi, fotografo pisano che ha iniziato la sua carriera in questi luoghi per poi diventare un artista di fama internazionale. ViviParco, possibile grazie al contributo di Fondazione Pisa e Regione Toscana, si svolge con una particolare attenzione alla sostenibilità, il cartellone completo delle iniziative è consultabile sul sito www.parcosanrossore.org

Last modified: Luglio 18, 2025