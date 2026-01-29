Centro Sportivo. Il Pisa Sc presenta ufficialmente la partnership con la Banca di Pescia e Cascina

Written by Antonio Tognoli• 12:28 pm• Pisa SC

PISA – Ad una settimana di distanza dalla chiusura della partnership con Chianti Banca il Pisa Sporting Club presenta un altro istituto di credito, la Banca di Pescia e Cascina, che entra nel pool di istituti di credito per la realizzazione del progetto del Centro Sportivo in località Gagno.

di Giovanni Manenti

“Ci ritroviamo a distanza di una settimana in quanto si tratta di due operazioni molto simili sia per la tipologia dell’interlocutore, ovvero una BCC che fa parte del Gruppo ICCREA come Chiantibanca e con cui pochi mesi fa non eravamo neppure clienti e ciò testimonia che quando vi sono i requisiti il ceto bancario è presente a sostenere il territorio. Ad oggi abbiamo contrattualizzato le operazioni con le due BCC con caratteristiche di importo e durata analoghe, mentre per gli altri due Istituti che saranno interessati al progetto, sono in corso le trattative che saremo a partecipare quanto prima con i relativi dettagli, mentre poi vi saranno altri partner finanziari con modalità diverse“, afferma Francesco Burdese CFO del Pisa Sporting Club.



“Non appena abbiamo saputo della possibilità di partecipare a questa operazione abbiamo sposato il progetto della società, avendo riferimento non solo all’aspetto sportivo, ma all’impatto sul territorio anche in riferimento alla finalità dell’operazione rivolto ai giovani che rappresentano il futuro, oltre a riqualificare un’area sotto il profilo della sostenibilità, oltre ad una sostenibilità del piano finanziario che dimostra una piena collaborazione tra le due parti“, afferma Francesco Diolaiuti, vice direttore della Banca di Pescia e Cascina.



“Ringrazio la Banca di Pescia e Cascina per la disponibilità fornita nell’esaminare e valutare positivamente la nostra richiesta di finanziamento e siamo contenti che i primi due Istituti che hanno aderito al progetto siano due BCC che hanno come loro obiettivo la valutazione del territorio anche da un punto di vista della creazione di punti di riferimento sotto il profilo sociale quale luogo di aggregazione per i più giovani, mentre per il rapporto con la Banca di Pescia e Cascina mi auguro che questo sia solo l’occasione per un rapporto destinato ad ampliarsi con ulteriori opportunità in futuro“, afferma il presidente Giuseppe Corrado.





Last modified: Gennaio 29, 2026