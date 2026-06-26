Written by Giugno 26, 2026 2:07 pm Vecchiano, Attualità, Eventi/Spettacolo

Da domenica 28 giugno sarà di nuovo Estate Vecchianese. Un fitto calendario di eventi gratuiti per tutti i gusti

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VECCHIANO – È tempo di Estate Vecchianese: primo appuntamento domenica 28 giugno a Vecchiano alle 21.15 in Piazza Pasolini a Vecchiano con «Perché Donna… La Rinascita», a cura della Misericordia di Vecchiano per dare voce, volto e spazio alla donna di tutti i giorni. Il cartellone della manifestazione poi proseguirà con un ricco cartellone di eventi che ci condurrà fino alla fine di settembre.

Sponsor principale della Manifestazione Estiva è Carrozzeria Officina F.lli Vanni. La rassegna cinematografica è sponsorizzata da Royal NCC di Mazzarino Giovanni, ed è gentilmente ospitata grazie alla collaborazione con Don Renato Milani della Parrocchia di Sant’Alessandro nel Giardino della Torre Civica. 

«Come ogni anno, abbiamo messo a punto un programma variegato di eventi ad ingresso libero di intrattenimento, musica cultura, iniziative dedicate a bambini e bambine e anche momenti di riflessione collettiva, da offrire a tutta la nostra cittadinanza, ma anche a turisti e villeggianti, nel segno della tradizione del nostro territorio, ma dove non mancano le occasioni di divertimento e convivialità”, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo.

Un evento estivo nato dalla storica collaborazione con le associazioni del territorio e sostenuto dalle attività produttive locali, unite per offrire una serie di serate speciali a tutta la comunità”, aggiunge la Vice Sindaca e Assessora alle Attività Produttive Elena Campera

Torna anche per il 2026 il Cinema Sotto le Stelle ad ingresso libero, dal 27 al 31 luglio, presso il Giardino della Torre Civica, realizzato da Alfea Cinematografica, in collaborazione con il Cineclub Arsenale di Pisa. Anche per quest’anno il Comune di Vecchiano aderisce al MontePisano Art Festival che si svolgerà dal 17 al 26 luglio

Per quanto riguarda gli eventi in arrivo, tra gli altri: venerdì 24 luglio alle 21.30 in Piazza Pasolini a Vecchiano “Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”, Omaggio a Massimo Ranieri di Leonardo Marcacci. Evento gentilmente sponsorizzato da Royal NCC di Mazzarino Giovanni. Sabato 25 luglio sempre alle 21.30 in Piazza Pasolini sarà la volta di Summer Party Dj Set. Con la partecipazione di Emy Z, Andrea Andreotti, Simone Palla, Walter Demi. Evento sponsorizzato da Sin Prisa Cocktails & Gin. Domenica 26 luglio Ritmi e sapori sotto le stelle di Umma: dalle 19 Cena di Quartiere a Migliarino, in Piazza Pontecorvo e Piazza Martiri della Bonifica. Street food, Street percussion band e hobbisti locali. Serata a cura di ASD Umma Basket 

Sabato 1 agosto si svolgerà la Cena in Bianco, in Piazza Pasolini a Vecchiano: appuntamento dalle 20.30 con prenotazione obbligatoria (per info e prenotazioni  infoprolocovecchiano@gmail.com  oppure messaggio Whatsapp 335/5484396, ndr) evento a cura della ProLoco di Vecchiano. Venerdì 28 agosto dalle 20 in Piazza Garibaldi a Vecchiano sarà di scena il Carnevale Estivo a cura del Comitato Carnevale Vecchianese in collaborazione con il Comitato Palio Rionale Vecchianese. Sabato 5 settembre sarà la volta della Prima Notte bianca dello sport, a partire dalle 17 nelle Piazze Pasolini e Garibaldi di Vecchiano. Evento in collaborazione con la Consulta Comunale dello Sport e il Palio Rionale Vecchianese ASD.

Di seguito il programma completo, tutti i dettagli della manifestazione e del Cinema all’Aperto sul sito web www.comune.vecchiano.pi.it

Per i dettagli su Monte Pisano Art Festival consultare il sito https://montepisanoartfestival.it

Di seguito il programma completo. 

PROGRAMMA ESTATE VECCHIANESE 2026 

Domenica 28 giugno 

Perché Donna … la Rinascita 

A cura della Misericordia di Vecchiano ODV per dare voce, volto e spazio alla donna di tutti i giorni 

Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini 

Ore 21.15 

Martedì 30 giugno  

Incontri tra le pagine  

Presentazione di libri di scrittori del territorio 

Presentiamo il libro “Delitto di Ferragosto” di Mauro Papini 

Vecchiano – Giardino Sin Prisa Via S. Alessandro 

Ore 21.15 

Mercoledì 1° luglio 

Milonga Vecchianese sotto le stelle 

A cura di Pro Loco Vecchiano 

in collaborazione con le Associazioni di Tango Argentino della Provincia di Pisa 

Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini 

ore 20.30-21.30: ingresso libero con lezioni di tango gratuite 

ore 21.30: Milonga con ingresso in pista riservato ai ballerini di tango 

Venerdì 3 luglio 

Concerto dei “TerrAccuttizZ” 

Musica popolare del sud Italia 

A cura di Filarmonica Senofonte Prato 

Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini 

ore 21.30 

Sabato 4 luglio 

Festa finale del Palio Rionale Vecchianese 

a cura di Palio Rionale Vecchianese ASD e 

in collaborazione con Pisa Mania Musica e intrattenimento Live 

Vecchiano – Piazza P. P. Pasolini 

a partire dalle ore 19.00 

Sabato 4 luglio 

Discoteca Concorde/Musica anni 80/90/2000 

Circolo Arci A. Bartalini ingresso riservato ai soci Telefono 050 854505 

Filettole – Piazza Allende 

dalle ore 19.30 

Domenica 5 luglio 

Concerto dei RUSTY VELVET ACOUSTIC NIGHT DUO 

Musica dal vivo tra pop, rock and soul 

Voce: Marta Micheli 

Chitarra: Marco Statzu 

con la partecipazione degli allievi del corso di canto moderno della Filarmonica Senofonte Prato 

Avane – Viale Casapieri presso “Il Circolino” 

Ore 21.00 

Lunedì 6 luglio 

Incontri tra le pagine 

Presentazione di libri di scrittori del territorio 

Presentiamo il libro “La bestia che cercate” di Stefano Tofani 

Vecchiano – presso Enoteca Miro…vino Via Bandecca 

ore 21.30 

Mercoledì 8 luglio 

Milonga Vecchianese sotto le stelle 

A cura di Pro Loco Vecchiano 

in collaborazione con le Associazioni di Tango Argentino della Provincia di Pisa 

Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini 

ore 20.30-21.30: ingresso libero con lezioni di tango gratuite 

ore 21.30: Milonga con ingresso in pista riservato ai ballerini di tango 

Venerdì 10 luglio 

Bambini e bambine inventiamo una favola… 

Laboratorio Creativo 

A cura dei Circoli Arci del Comune di Vecchiano 

Nodica – Piazza I° Maggio 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00  

Sabato 11 luglio 

“Alfonsina: la donna che arrivava sempre ultima” 

di Stefano Benedetti 

a cura di AtTieSse Ass. Teatro Spettacolo APS e Ass. Culturale Il Gabbiano APS 

Vecchiano – Giardino della Torre Civica 

ore 21.30 

Domenica 12 luglio 

Ortimpiadi Vecchianesi 2026  

Cena con karaoke by Graziano 

Ingresso riservato ai soci, cena su prenotazione 050/854505 

Filettole – Circolo A. Bartalini 

ore 19.00 

Lunedì 13 luglio  

Incontri tra le pagine 

Presentazione di libri di scrittori del territorio 

Presentiamo il libro “Rinaldi. Questore a Torino” di Aldo Del Gratta 

Vecchiano – Giardino Sin Prisa S. Alessandro 

ore 21.30 

Martedì 14 luglio 

Incontri tra le pagine 

Presentazione di libri di scrittori del territorio 

Presentiamo il libro “Rossetto sbavato” di Rosanna Valentina Lo Bello 

Vecchiano – presso Enoteca Miro…vino Via Bandecca  

ore 21.30 

Mercoledì 15 luglio  

Milonga Vecchianese sotto le stelle 

A cura di Pro Loco Vecchiano in collaborazione 

con le Associazioni di Tango Argentino della Provincia di Pisa 

Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini 

ore 20.30-21.30: ingresso libero con lezioni di tango gratuite 

ore 21.30: Milonga con ingresso in pista riservato ai ballerini di tango 

Venerdì 17 luglio 

Bambini e bambine inventiamo una favola… 

Laboratorio Creativo 

A cura dei Circoli Arci del Comune di Vecchiano 

Vecchiano – Piazza Garibaldi 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00  

Venerdì 17 luglio 

2° mercatino dei bambini “come ai vecchi tempi” 

A cura degli allievi della scuola Petite Danseuse ASD 

Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini  

ore 21.30 

Sabato 18 luglio 

“Zucchero, Limone e…” 

di Giorgio Casini 

RI-risate in vernacolo pisano a 30 anni dalla prima rappresentazione 

spettacolo a cura di AtTieSse Ass. Teatro Spettacolo APS 

Vecchiano – Giardino della Torre Civica 

ore 21.30 

Domenica 19 luglio 

Concerto di musica bandistica “Note d’estate” 

Dirige il Maestro Raffaele Della Croce 

A cura della Filarmonica Senofonte Prato  

Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini 

ore 21.30 

Mercoledì 22 luglio 

Milonga Vecchianese sotto le stelle 

A cura di Pro Loco Vecchiano  

in collaborazione con le Associazioni di Tango Argentino della Provincia di Pisa 

Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini 

ore 20.30-21.30: ingresso libero con lezioni di tango gratuite 

ore 21.30: Milonga con ingresso in pista riservato ai ballerini di tango 

Venerdì 24 luglio 

Bambini e bambine inventiamo una favola… 

Laboratorio Creativo 

A cura dei Circoli Arci del Comune di Vecchiano 

Avane – presso Circolo Arci “Benessere” 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00  

Venerdì 24 luglio 

“Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni” 

Omaggio a Massimo Ranieri di Leonardo Marcacci 

Evento gentilmente sponsorizzato da Royal NCC di Mazzarino Giovanni 

Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini 

ore 21.30 

Sabato 25 Luglio 

Summer Party Dj Set 

Con la partecipazione di Emy Z, Andrea Andreotti, Simone Palla, Walter Demi 

Evento sponsorizzato da Sin Prisa Cocktails & Gin 

Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini  

ore 21.30 

Domenica 26 luglio 

Ritmi e sapori sotto le stelle di Umma 

Cena di quartiere  

Street food, Street percussion band e hobbisti locali 

a cura di ASD Umma Basket 

Migliarino Piazza Pontecorvo e Piazza Martiri della Bonifica 

Dalle ore 19.00 alle ore 23.00 

Venerdì 31 luglio 

Bambini e bambine inventiamo una favola… 

Laboratorio Creativo 

A cura dei Circoli Arci del Comune di Vecchiano 

Filettole – Piazza Allende  

dalle ore 18.00 alle ore 19.00  

Sabato 1° agosto 

Cena in bianco 

A cura di Pro Loco Vecchiano APS 

Intrattenimento musicale Loris Lugnani 

Evento a partecipazione gratuita  

per info e prenotazioni  

infoprolocovecchiano@gmail.com

messaggio Whatsapp 335/5484396 

Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini  

ore 20.30 

Giovedì 27 agosto 

“Skate per tutti” presso il Circolo Giovanile  

A cura di Circolo Arci “Vasca Azzurra” 

Nodica – Circolo Arci “Vasca Azzurra” 

dalle ore 16.00 alle ore 22.00  

Venerdì 28 agosto 

Carnevale Estivo Vecchianese 

A cura del Comitato Carnevale Vecchianese in collaborazione 

con Palio Rionale Vecchianese ASD 

Vecchiano – Piazza Garibaldi 

dalle ore 20.00 

Mercoledì 2 settembre 

Convegno “Il Fine Vita: Etica, Diritto e Cura” 

Relatore Prof. Paolo Malacarne 

A cura di Creative Labs  

Vecchiano – Sala Consiliare S. Pertini 

ore 21.00  

Venerdì 4 settembre 

Concerto d’organo 

a cura dell’organaro Nicola Puccini 

Organista Pietro Consoloni 

Migliarino – Chiesa S. Ranieri e S. Vincenzo 

ore 21.00 

Sabato 5 settembre 

1° Notte bianca dello sport 

In collaborazione con la Consulta Comunale dello Sport e 

il Palio Rionale Vecchianese ASD 

Vecchiano – Piazza Garibaldi e Piazza P.P. Pasolini 

dalle ore 17.00 

Martedì 8 settembre 

Cerimonia della Liberazione di Vecchiano 

Vecchiano – Piazza Garibaldi  

Ore 21.30 

Domenica 20 settembre 

Memorial “Lori sempre con noi” 

Convegno corale in memoria di Lori Pardini 

A cura di Alma Pisarum APS 

Vecchiano – Chiesa di S. Alessandro 

Ore 21.00 

Sabato 26 settembre 

“Le bonifiche nel territorio di Vecchiano all’epoca del Granducato” 

Relatore: Alessio Giannelli 

A cura di Gruppo Archeologico Vecchianese A.S.R.S.A. ODV 

Vecchiano – Sala Consiliare S. Pertini 

ore 21.00 

RASSEGNA ESTIVA “CINEMA SOTTO LE STELLE” 2026 

Cinema all’aperto dal 27 al 31 luglio 

n. 5 proiezioni ad ingresso libero fino ad esaurimento posti 

A cura di Alfea Cinematografica 

In collaborazione con il Cineclub Arsenale di Pisa 

Presso il Giardino della Torre Civica 

Vecchiano – Via del Giardino ore 21.30 

FILM 

1.Pride;  

2.Stranizza d’amuri;  

3.Bridget Jones – Un amore di ragazzo;  

4.Un film Minecraft;  

5.Flow. 

Il Comune di Vecchiano aderisce al 

MONTE PISANO ART FESTIVAL 

 dal 17 al 26 luglio 

Programma completo sul sito ufficiale del Montepisano: https://montepisanoartfestival.it

Last modified: Giugno 26, 2026
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