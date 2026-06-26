Da domenica 28 giugno sarà di nuovo Estate Vecchianese. Un fitto calendario di eventi gratuiti per tutti i gusti

VECCHIANO – È tempo di Estate Vecchianese: primo appuntamento domenica 28 giugno a Vecchiano alle 21.15 in Piazza Pasolini a Vecchiano con «Perché Donna… La Rinascita», a cura della Misericordia di Vecchiano per dare voce, volto e spazio alla donna di tutti i giorni. Il cartellone della manifestazione poi proseguirà con un ricco cartellone di eventi che ci condurrà fino alla fine di settembre.
Sponsor principale della Manifestazione Estiva è Carrozzeria Officina F.lli Vanni. La rassegna cinematografica è sponsorizzata da Royal NCC di Mazzarino Giovanni, ed è gentilmente ospitata grazie alla collaborazione con Don Renato Milani della Parrocchia di Sant’Alessandro nel Giardino della Torre Civica.
«Come ogni anno, abbiamo messo a punto un programma variegato di eventi ad ingresso libero di intrattenimento, musica cultura, iniziative dedicate a bambini e bambine e anche momenti di riflessione collettiva, da offrire a tutta la nostra cittadinanza, ma anche a turisti e villeggianti, nel segno della tradizione del nostro territorio, ma dove non mancano le occasioni di divertimento e convivialità”, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo.
“Un evento estivo nato dalla storica collaborazione con le associazioni del territorio e sostenuto dalle attività produttive locali, unite per offrire una serie di serate speciali a tutta la comunità”, aggiunge la Vice Sindaca e Assessora alle Attività Produttive Elena Campera.
Torna anche per il 2026 il Cinema Sotto le Stelle ad ingresso libero, dal 27 al 31 luglio, presso il Giardino della Torre Civica, realizzato da Alfea Cinematografica, in collaborazione con il Cineclub Arsenale di Pisa. Anche per quest’anno il Comune di Vecchiano aderisce al MontePisano Art Festival che si svolgerà dal 17 al 26 luglio.
Per quanto riguarda gli eventi in arrivo, tra gli altri: venerdì 24 luglio alle 21.30 in Piazza Pasolini a Vecchiano “Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”, Omaggio a Massimo Ranieri di Leonardo Marcacci. Evento gentilmente sponsorizzato da Royal NCC di Mazzarino Giovanni. Sabato 25 luglio sempre alle 21.30 in Piazza Pasolini sarà la volta di Summer Party Dj Set. Con la partecipazione di Emy Z, Andrea Andreotti, Simone Palla, Walter Demi. Evento sponsorizzato da Sin Prisa Cocktails & Gin. Domenica 26 luglio Ritmi e sapori sotto le stelle di Umma: dalle 19 Cena di Quartiere a Migliarino, in Piazza Pontecorvo e Piazza Martiri della Bonifica. Street food, Street percussion band e hobbisti locali. Serata a cura di ASD Umma Basket
Sabato 1 agosto si svolgerà la Cena in Bianco, in Piazza Pasolini a Vecchiano: appuntamento dalle 20.30 con prenotazione obbligatoria (per info e prenotazioni infoprolocovecchiano@gmail.com oppure messaggio Whatsapp 335/5484396, ndr) evento a cura della ProLoco di Vecchiano. Venerdì 28 agosto dalle 20 in Piazza Garibaldi a Vecchiano sarà di scena il Carnevale Estivo a cura del Comitato Carnevale Vecchianese in collaborazione con il Comitato Palio Rionale Vecchianese. Sabato 5 settembre sarà la volta della Prima Notte bianca dello sport, a partire dalle 17 nelle Piazze Pasolini e Garibaldi di Vecchiano. Evento in collaborazione con la Consulta Comunale dello Sport e il Palio Rionale Vecchianese ASD.
Di seguito il programma completo, tutti i dettagli della manifestazione e del Cinema all’Aperto sul sito web www.comune.vecchiano.pi.it.
Per i dettagli su Monte Pisano Art Festival consultare il sito https://montepisanoartfestival.it
Di seguito il programma completo.
PROGRAMMA ESTATE VECCHIANESE 2026
Domenica 28 giugno
Perché Donna … la Rinascita
A cura della Misericordia di Vecchiano ODV per dare voce, volto e spazio alla donna di tutti i giorni
Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini
Ore 21.15
Martedì 30 giugno
Incontri tra le pagine
Presentazione di libri di scrittori del territorio
Presentiamo il libro “Delitto di Ferragosto” di Mauro Papini
Vecchiano – Giardino Sin Prisa Via S. Alessandro
Ore 21.15
Mercoledì 1° luglio
Milonga Vecchianese sotto le stelle
A cura di Pro Loco Vecchiano
in collaborazione con le Associazioni di Tango Argentino della Provincia di Pisa
Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini
ore 20.30-21.30: ingresso libero con lezioni di tango gratuite
ore 21.30: Milonga con ingresso in pista riservato ai ballerini di tango
Venerdì 3 luglio
Concerto dei “TerrAccuttizZ”
Musica popolare del sud Italia
A cura di Filarmonica Senofonte Prato
Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini
ore 21.30
Sabato 4 luglio
Festa finale del Palio Rionale Vecchianese
a cura di Palio Rionale Vecchianese ASD e
in collaborazione con Pisa Mania Musica e intrattenimento Live
Vecchiano – Piazza P. P. Pasolini
a partire dalle ore 19.00
Sabato 4 luglio
Discoteca Concorde/Musica anni 80/90/2000
Circolo Arci A. Bartalini ingresso riservato ai soci Telefono 050 854505
Filettole – Piazza Allende
dalle ore 19.30
Domenica 5 luglio
Concerto dei RUSTY VELVET ACOUSTIC NIGHT DUO
Musica dal vivo tra pop, rock and soul
Voce: Marta Micheli
Chitarra: Marco Statzu
con la partecipazione degli allievi del corso di canto moderno della Filarmonica Senofonte Prato
Avane – Viale Casapieri presso “Il Circolino”
Ore 21.00
Lunedì 6 luglio
Incontri tra le pagine
Presentazione di libri di scrittori del territorio
Presentiamo il libro “La bestia che cercate” di Stefano Tofani
Vecchiano – presso Enoteca Miro…vino Via Bandecca
ore 21.30
Mercoledì 8 luglio
Milonga Vecchianese sotto le stelle
A cura di Pro Loco Vecchiano
in collaborazione con le Associazioni di Tango Argentino della Provincia di Pisa
Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini
ore 20.30-21.30: ingresso libero con lezioni di tango gratuite
ore 21.30: Milonga con ingresso in pista riservato ai ballerini di tango
Venerdì 10 luglio
Bambini e bambine inventiamo una favola…
Laboratorio Creativo
A cura dei Circoli Arci del Comune di Vecchiano
Nodica – Piazza I° Maggio
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Sabato 11 luglio
“Alfonsina: la donna che arrivava sempre ultima”
di Stefano Benedetti
a cura di AtTieSse Ass. Teatro Spettacolo APS e Ass. Culturale Il Gabbiano APS
Vecchiano – Giardino della Torre Civica
ore 21.30
Domenica 12 luglio
Ortimpiadi Vecchianesi 2026
Cena con karaoke by Graziano
Ingresso riservato ai soci, cena su prenotazione 050/854505
Filettole – Circolo A. Bartalini
ore 19.00
Lunedì 13 luglio
Incontri tra le pagine
Presentazione di libri di scrittori del territorio
Presentiamo il libro “Rinaldi. Questore a Torino” di Aldo Del Gratta
Vecchiano – Giardino Sin Prisa S. Alessandro
ore 21.30
Martedì 14 luglio
Incontri tra le pagine
Presentazione di libri di scrittori del territorio
Presentiamo il libro “Rossetto sbavato” di Rosanna Valentina Lo Bello
Vecchiano – presso Enoteca Miro…vino Via Bandecca
ore 21.30
Mercoledì 15 luglio
Milonga Vecchianese sotto le stelle
A cura di Pro Loco Vecchiano in collaborazione
con le Associazioni di Tango Argentino della Provincia di Pisa
Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini
ore 20.30-21.30: ingresso libero con lezioni di tango gratuite
ore 21.30: Milonga con ingresso in pista riservato ai ballerini di tango
Venerdì 17 luglio
Bambini e bambine inventiamo una favola…
Laboratorio Creativo
A cura dei Circoli Arci del Comune di Vecchiano
Vecchiano – Piazza Garibaldi
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Venerdì 17 luglio
2° mercatino dei bambini “come ai vecchi tempi”
A cura degli allievi della scuola Petite Danseuse ASD
Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini
ore 21.30
Sabato 18 luglio
“Zucchero, Limone e…”
di Giorgio Casini
RI-risate in vernacolo pisano a 30 anni dalla prima rappresentazione
spettacolo a cura di AtTieSse Ass. Teatro Spettacolo APS
Vecchiano – Giardino della Torre Civica
ore 21.30
Domenica 19 luglio
Concerto di musica bandistica “Note d’estate”
Dirige il Maestro Raffaele Della Croce
A cura della Filarmonica Senofonte Prato
Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini
ore 21.30
Mercoledì 22 luglio
Milonga Vecchianese sotto le stelle
A cura di Pro Loco Vecchiano
in collaborazione con le Associazioni di Tango Argentino della Provincia di Pisa
Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini
ore 20.30-21.30: ingresso libero con lezioni di tango gratuite
ore 21.30: Milonga con ingresso in pista riservato ai ballerini di tango
Venerdì 24 luglio
Bambini e bambine inventiamo una favola…
Laboratorio Creativo
A cura dei Circoli Arci del Comune di Vecchiano
Avane – presso Circolo Arci “Benessere”
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Venerdì 24 luglio
“Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”
Omaggio a Massimo Ranieri di Leonardo Marcacci
Evento gentilmente sponsorizzato da Royal NCC di Mazzarino Giovanni
Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini
ore 21.30
Sabato 25 Luglio
Summer Party Dj Set
Con la partecipazione di Emy Z, Andrea Andreotti, Simone Palla, Walter Demi
Evento sponsorizzato da Sin Prisa Cocktails & Gin
Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini
ore 21.30
Domenica 26 luglio
Ritmi e sapori sotto le stelle di Umma
Cena di quartiere
Street food, Street percussion band e hobbisti locali
a cura di ASD Umma Basket
Migliarino Piazza Pontecorvo e Piazza Martiri della Bonifica
Dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Venerdì 31 luglio
Bambini e bambine inventiamo una favola…
Laboratorio Creativo
A cura dei Circoli Arci del Comune di Vecchiano
Filettole – Piazza Allende
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Sabato 1° agosto
Cena in bianco
A cura di Pro Loco Vecchiano APS
Intrattenimento musicale Loris Lugnani
Evento a partecipazione gratuita
per info e prenotazioni
infoprolocovecchiano@gmail.com
messaggio Whatsapp 335/5484396
Vecchiano – Piazza P.P. Pasolini
ore 20.30
Giovedì 27 agosto
“Skate per tutti” presso il Circolo Giovanile
A cura di Circolo Arci “Vasca Azzurra”
Nodica – Circolo Arci “Vasca Azzurra”
dalle ore 16.00 alle ore 22.00
Venerdì 28 agosto
Carnevale Estivo Vecchianese
A cura del Comitato Carnevale Vecchianese in collaborazione
con Palio Rionale Vecchianese ASD
Vecchiano – Piazza Garibaldi
dalle ore 20.00
Mercoledì 2 settembre
Convegno “Il Fine Vita: Etica, Diritto e Cura”
Relatore Prof. Paolo Malacarne
A cura di Creative Labs
Vecchiano – Sala Consiliare S. Pertini
ore 21.00
Venerdì 4 settembre
Concerto d’organo
a cura dell’organaro Nicola Puccini
Organista Pietro Consoloni
Migliarino – Chiesa S. Ranieri e S. Vincenzo
ore 21.00
Sabato 5 settembre
1° Notte bianca dello sport
In collaborazione con la Consulta Comunale dello Sport e
il Palio Rionale Vecchianese ASD
Vecchiano – Piazza Garibaldi e Piazza P.P. Pasolini
dalle ore 17.00
Martedì 8 settembre
Cerimonia della Liberazione di Vecchiano
Vecchiano – Piazza Garibaldi
Ore 21.30
Domenica 20 settembre
Memorial “Lori sempre con noi”
Convegno corale in memoria di Lori Pardini
A cura di Alma Pisarum APS
Vecchiano – Chiesa di S. Alessandro
Ore 21.00
Sabato 26 settembre
“Le bonifiche nel territorio di Vecchiano all’epoca del Granducato”
Relatore: Alessio Giannelli
A cura di Gruppo Archeologico Vecchianese A.S.R.S.A. ODV
Vecchiano – Sala Consiliare S. Pertini
ore 21.00
RASSEGNA ESTIVA “CINEMA SOTTO LE STELLE” 2026
Cinema all’aperto dal 27 al 31 luglio
n. 5 proiezioni ad ingresso libero fino ad esaurimento posti
A cura di Alfea Cinematografica
In collaborazione con il Cineclub Arsenale di Pisa
Presso il Giardino della Torre Civica
Vecchiano – Via del Giardino ore 21.30
FILM
1.Pride;
2.Stranizza d’amuri;
3.Bridget Jones – Un amore di ragazzo;
4.Un film Minecraft;
5.Flow.
Il Comune di Vecchiano aderisce al
MONTE PISANO ART FESTIVAL
dal 17 al 26 luglio
Programma completo sul sito ufficiale del Montepisano: https://montepisanoartfestival.itLast modified: Giugno 26, 2026