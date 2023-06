Emergenza Asili nido a Pisa. Sofia, Lacroce e Trapani: “Il Comune azzeri le liste di attesa”

Scritto da admin• 12:13 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Emergenza asili nidi: la giunta si attivi subito, con ogni iniziativa utile, per azzerare le liste di attesa per l’accesso ai servizi educativi pubblici di prima infanzia. I nuovi posti nido condizionati all’attuazione del PNRR non sono sufficienti a colmare i posti al nido pubblico e al nido privato accreditato.“

Una iniziativa di opposizione comune per un problema che attanaglia ogni anno centinaia di famiglie pisane. Per questo i capigruppo della minoranza in consiglio comunale, insieme al question Time già anticipato dalla Città delle persone, hanno presentato una mozione urgente per impegnare il Consiglio Comunale su un tema così cruciale che riguarda la vita, lo sviluppo cognitivo e comportamentale dei bambini e delle bambine nonché la possibilità per i loro genitori di conciliare i tempi di vita e lavoro. Ci chiediamo se la nuova giunta voglia assumersi il ruolo istituzionale di promotore e nuovo organizzatore del servizio alla luce delle esigenze delle famiglie pisane, o intende soltanto scaricare questa inadempienza sul privato o sui nonni babysitter commentando, di volta in volta, l’emergenza.

“Tutti i comuni sono protagonisti dell’educazione dei bambini nei loro primi 1000 giorni di vita, tranne il comune di Pisa che sembrerebbe non interessarsene. Per questo abbiamo presentato una mozione urgente per impegnare il Sindaco e il consiglio comunale davanti ai bambini, alle cittadine e i cittadini.” afferma Luigi Sofia, capogruppo di Sinistra Unita e primo firmatario della mozione che si unisce alla voce dei consiglieri della lista civica che ha sostenuto Paolo Martinelli alle precedenti elezioni amministrative. “Abbiamo letto la replica dell’ex assessora Munno alle nostre dichiarazioni – dice Emilia La Croce, per La città delle persone – che però non ci dice se e di quanti posti è stata aumentata l’offerta educativa nel corso del suo mandato, al fine di azzerare le liste d’attesa, e perché non esiste ad oggi un progetto pedagogico consultabile dalle famiglie sul sito del Comune“.



Incalza Matteo Trapani, capogruppo del partito democratico “nella scorsa consiliatura, nonostante le sollecitazioni dell’opposizione, non si è investito sull’ampliamento dell’offerta, immutata negli ultimi anni nonostante la continua crescita delle domande. Sul tema abbiamo da subito anche in questa consiliatura lavorato come gruppi di minoranza sia con questa mozione che con numerosi atti ispettivi e iniziative. Si è assistito in questi anni ad una gestione superficiale e miope, nessuna nuova assunzione ma anzi un appalto a ribasso che ha portato grande malcontento tra il personale ausiliario e disservizi alle famiglie. Gli interventi finanziati coi fondi PNRR, per quanto importanti, portano ad un aumento di soli 30 posti e rischiano di creare non pochi disagi per ritardi e mancanza di un indirizzo concreto da parte della giunta. Ad oggi, ad esempio, i cantieri dei nuovi asili non sono partiti ed un eventuale ritardo porterà ulteriore difficoltà alle famiglie il prossimo anno. Serve invece un investimento strutturale proprio sull’educativo sia in termini di offerta di servizi che sul personale al fine di garantire un servizio adeguato anche alla luce della volontà di arrivare a pensare a una città dei 100.000 abitanti che risulta impossibile con questi livello di offerta“.

Last modified: Giugno 23, 2023