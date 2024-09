Commemorazione dell’86° anniversario delle leggi razziali: Pisa ricorda e riflette sul ruolo degli Ebrei nella Resistenza

Scritto da admin• 3:35 pm• Attualità, Pisa

PISA- L’86° anniversario della firma delle Leggi Razziali da parte di Vittorio Emanuele III è stato commemorato a Pisa con un incontro presso la Scuola Superiore Sant’Anna, organizzato dal Laboratorio della Memoria e dal Comitato San Rossore ’38.

Le Leggi Razziali del 1938 sospesero i diritti civili degli ebrei in Italia, portando a deportazioni e morti, e colpirono duramente anche le istituzioni educative come l’Università di Pisa. L’evento ha esplorato il ruolo degli ebrei nella Resistenza e nella guerra di Liberazione, con interventi di storici come Liliana Picciotto e Gianluca Fantoni.

Il Comitato San Rossore ’38, fondato nel 2018, promuove la memoria storica con iniziative educative e accademiche, inclusa la revoca di onorificenze a figure che implementarono la legislazione antiebraica.

